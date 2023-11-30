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    • «Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023

    «Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «ЛАСК», 5-й тур группового этапа ЛЕ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Куанса, Конате, Гомес, Гравенберх, Эндо, Эллиот, Диас, Гакпо, Доак.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    «ЛАСК»: Лавал, Цирайс, Андраде, Таловеров, Стойкович, Любич, Хорват, Реннер, Любичич, Жуль, Юсор.

    Главный тренер: Доминик Талхаммер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль»«ЛАСК»

    Лиыерпуль-ЛАСК смотреть онлайн 30 ноября

    Источник: «Бомбардир»

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