Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «ЛАСК», 5-й тур группового этапа ЛЕ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Куанса, Конате, Гомес, Гравенберх, Эндо, Эллиот, Диас, Гакпо, Доак.

Главный тренер: Юрген Клопп

«ЛАСК»: Лавал, Цирайс, Андраде, Таловеров, Стойкович, Любич, Хорват, Реннер, Любичич, Жуль, Юсор.

Главный тренер: Доминик Талхаммер

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «ЛАСК»