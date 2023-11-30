Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «ЛАСК», 5-й тур группового этапа ЛЕ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Вероятные стартовые составы на матч:
«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас, Куанса, Конате, Гомес, Гравенберх, Эндо, Эллиот, Диас, Гакпо, Доак.
Главный тренер: Юрген Клопп
«ЛАСК»: Лавал, Цирайс, Андраде, Таловеров, Стойкович, Любич, Хорват, Реннер, Любичич, Жуль, Юсор.
Главный тренер: Доминик Талхаммер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ливерпуль» – «ЛАСК»
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»