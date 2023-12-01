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    • Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»

    Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»

    Завершился 5-й тур группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.

    «Марсель» вырвал домашнюю победу над «Аяксом» со счетом 4:3. Четвертый гол французы забили с пенальти на 93-й минуте.

    «Рейнджерс» и «Арис» сыграли вничью в Глазго – 1:1. В активе Александра Кокорина ассист.

    «Ливерпуль» на своем поле разгромил австрийский ЛАСК – 4:0.

    «Рома» на выезде не сумела победить швейцарский «Серветт» – 1:1.

    «Байер» в гостях обыграл шведский «Хэкен» – 2:0.

    Лига Европы. Группа B. 5-й тур

    Марсель (Франция) – Аякс (Нидерланды) – 4:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Обамеянг (с пенальти), 9; 1:1 – Бробби, 10; 2:1 – Мбемба, 26; 2:2 – Бробби, 30; 3:2 – Обамеянг, 48; 3:3 – Акпом, 80; 4:3 – Обамеянг (с пенальти), 90+3.

    Удаление: нет – Бергейс, 63.

    Лига Европы. Группа C. 5-й тур

    Рейнджерс (Шотландия) – Арис (Кипр) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бабика, 28; 1:1 – Маккосленд, 49.

    Лига Европы. Группа E. 5-й тур

    Ливерпуль (Англия) – ЛАСК (Австрия) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Диас, 12; 2:0 – Гакпо, 15; 3:0 – Салах (с пенальти), 51; 4:0 – Гакпо, 90+2.

    Лига Европы. Группа G. 5-й тур

    Серветт (Швейцария) – Рома (Италия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 21; 1:1 – Бедья, 50.

    Лига Европы. Группа H. 5-й тур

    Хэкен (Швеция) – Байер (Германия) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бонифаци, 14; 0:2 – Шик, 74.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2023 00:56
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