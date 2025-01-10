Клубы РПЛ заинтересовались «хорватским Мбаппе»

Клубы РПЛ изучают возможность перехода 22-летнего нападающего ЛАСКа Марина Любичича. По данным журналиста Ивана Карпова, он попал в сферу интересов сразу нескольких российских команд.
Трансфер Любичича австрийский клуб оценивает в 5 миллионов евро. Недавно ЛАСК отказал «Удинезе» в аренде форварда за 1 миллион евро и необязательной опцией выкупа за 7 миллионов.
Австрийский клуб рассчитывает на полноценную продажу, а сам футболист не против поиграть в России.
- В этом сезоне Любичич провел за ЛАСК 26 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
- Его контракт с клубом истекает летом 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Любичиа в 4 миллиона евро.
- Хорватские медиа сравнивают игрока с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе.