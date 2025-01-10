Клубы РПЛ заинтересовались «хорватским Мбаппе»

Клубы РПЛ изучают возможность перехода 22-летнего нападающего ЛАСКа Марина Любичича. По данным журналиста Ивана Карпова, он попал в сферу интересов сразу нескольких российских команд.

Трансфер Любичича австрийский клуб оценивает в 5 миллионов евро. Недавно ЛАСК отказал «Удинезе» в аренде форварда за 1 миллион евро и необязательной опцией выкупа за 7 миллионов.

Австрийский клуб рассчитывает на полноценную продажу, а сам футболист не против поиграть в России.