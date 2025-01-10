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    Клубы РПЛ заинтересовались «хорватским Мбаппе»

    Клубы РПЛ изучают возможность перехода 22-летнего нападающего ЛАСКа Марина Любичича. По данным журналиста Ивана Карпова, он попал в сферу интересов сразу нескольких российских команд.

    Трансфер Любичича австрийский клуб оценивает в 5 миллионов евро. Недавно ЛАСК отказал «Удинезе» в аренде форварда за 1 миллион евро и необязательной опцией выкупа за 7 миллионов.

    Австрийский клуб рассчитывает на полноценную продажу, а сам футболист не против поиграть в России.

    • В этом сезоне Любичич провел за ЛАСК 26 матчей, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Любичиа в 4 миллиона евро.
    • Хорватские медиа сравнивают игрока с нападающим «Реала» Килианом Мбаппе.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1736506799
    Если он на самом деле своей игрой был бы похож на Мбаппе, то им заинтересовались бы АПЛ.
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    DeStar
    1736517922
    )))) началось, с почином - первый "второй" мбаппе по-моему.
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