Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2026/2027 Турция. Суперлига 2026/2027 Клубный чемпионат мира 2025 Лига чемпионов 2025/2026 Турция. Суперлига 2025/2026 Англия. Кубок 2024/2025 Англия. Кубок лиги 2024/2025 Англия. Премьер-лига 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Испания. Кубок 2023/2024 Испания. Примера 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Суперкубок Испании 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Премьер-лига 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Англии 2022 Товарищеские матчи 2022 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Чемпионат мира 2022 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Премьер-лига 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Суперкубок Англии 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Англия. Кубок 2020/2021 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Премьер-лига 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Суперкубок Англии 2019 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок Англии 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Германия. Бундеслига 2015/2016 Германия. Кубок 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Кубок 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Суперкубок Германии 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Суперкубок Германии 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Германия. Кубок 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Германии 2011 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010