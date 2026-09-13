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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Галатасарай
Илкай Гюндоган
Статистика
€ 2 млн
Илкай Гюндоган - статистика
Галатасарай
24 октября 1990 (35)
#20 | Полузащитник
179 см | 81 кг
Германия | Турция
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Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
1 : 0
13.09.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
85' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
04.09.2026
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 2
29.08.2026
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Эрзурумспор
0 : 4
21.08.2026
Галатасарай
Был в запасе
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Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига наций 2020/2021
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Суперкубок Германии 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Германии 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Кубок 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Германии 2011
Германия. Бундеслига 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
3 : 1
09.09.2026
Галатасарай
85' - 90'
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