Главная
Турция. Суперлига
Команды
Галатасарай
Илкай Гюндоган
Трансферы
€ 5 млн
Илкай Гюндоган - трансферы
Галатасарай
24 октября 1990 (34)
#20 | Полузащитник
179 см | 81 кг
Германия | Турция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.09.25 / 30.06.27
Манчестер Сити
Галатасарай
Свободный агент
23.08.24 / 02.09.25
Барселона
Манчестер Сити
Свободный агент
01.07.23 / 23.08.24
Манчестер Сити
Барселона
Свободный агент
01.07.16 / 01.07.23
Боруссия Д
Манчестер Сити
27 млн €
01.07.11 / 01.07.16
Нюрнберг
Боруссия Д
5,50 млн €
Главные новости
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» и вышел на 1-е место
19:31
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл дерби у «Вест Хэма»
18:59
Видео
Защитник «Краснодара» спас свои ворота ценой травмы
18:30
1
«Барселона» покинет Суперлигу
18:17
1
Губерниев назвал тренера, который сделает из «Спартака» приличную команду
17:54
13
Представитель Дзюбы объяснил незабитый пенальти на 95-й минуте
17:42
11
Фото
Стало известно имя нового руководителя «Динамо»
17:28
4
РПЛ. «Рубин» дома победил «Крылья Советов»
17:12
1
Раскрыт новый клуб 78-летнего Семина – он возвращается к работе спустя 4 года
17:08
4
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
28
Все новости
