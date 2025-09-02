Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 5 млн

Илкай Гюндоган - трансферы

Галатасарай
24 октября 1990 (34)
#20 | Полузащитник
179 см | 81 кг
Германия | Турция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.09.25 / 30.06.27
Манчестер Сити
Галатасарай
Свободный агент
23.08.24 / 02.09.25
Барселона
Манчестер Сити
Свободный агент
01.07.23 / 23.08.24
Манчестер Сити
Барселона
Свободный агент
01.07.16 / 01.07.23
Боруссия Д
Манчестер Сити
27 млн €
01.07.11 / 01.07.16
Нюрнберг
Боруссия Д
5,50 млн €
Главные новости
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» и вышел на 1-е место
19:31
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл дерби у «Вест Хэма»
18:59
ВидеоЗащитник «Краснодара» спас свои ворота ценой травмы
18:30
1
«Барселона» покинет Суперлигу
18:17
1
Губерниев назвал тренера, который сделает из «Спартака» приличную команду
17:54
13
Представитель Дзюбы объяснил незабитый пенальти на 95-й минуте
17:42
11
ФотоСтало известно имя нового руководителя «Динамо»
17:28
4
РПЛ. «Рубин» дома победил «Крылья Советов»
17:12
1
Раскрыт новый клуб 78-летнего Семина – он возвращается к работе спустя 4 года
17:08
4
Семак зол из-за судейства в матче с «Акроном»
16:59
28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 