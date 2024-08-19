Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гюндоган объявил о завершении международной карьеры

19 августа 2024, 20:33
3

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган больше не будет выступать за сборную Германии.

Футболист объявил о завершении международной карьеры за два месяца до своего 34-летия.

«Я с большой гордостью могу смотреть на свои 82 матча за команду родной страны – о таком числе я и мечтать не мог, дебютируя в 2011 году.

Самым ярким событием для меня, безусловно, стала огромная честь – быть капитаном команды на домашнем чемпионате Европы этим летом! После стольких лет нам наконец-то удалось вновь заставить нацию гордиться собой – я очень рад, что смог сыграть в этом не последнюю роль.

Но еще до начала турнира я чувствовал определенную усталость не только в теле, но и в голове, что заставляло меня задуматься. А игр на клубном и национальном уровне меньше не становится», – написал Гюндоган в соцсетях.

  • Хавбек забил 19 голов и сделал 9 ассистов в 82 матчах.
  • Он сыграл на ЧМ-2018, Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024.

Еще по теме:
«Галатасарай» бесплатно подписал футболиста «Манчестер Сити» 2
Семь игроков покинут «Манчестер Сити» летом 5
Гюндоган рассказал, как Ямаль ушел в туалет во время матча ЛЧ 1
Источник: твиттер Илкая Гюндогана
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона Германия Гюндоган Илкай
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гууд
1724090145
«Я с большой гордостью могу смотреть на свои 82 матча за команду родной страны – о таком числе я и мечтать не мог, дебютируя в 2011 году." Сказал футболист на турецком языке...
Ответить
Главные новости
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
4
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
2
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
3
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Все новости
Все новости
Мбаппе отреагировал на критику своих действий без мяча
10:08
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
Вчера, 15:23
8
Губерниев ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
Вчера, 10:10
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Вчера, 09:25
1
Радимов – об игроке сборной России: «Ему нужно помочь»
Вчера, 07:10
3
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
Вчера, 06:50
Родри публично извинился перед «Валенсией» за свои слова о клубе
Вчера, 06:26
1
Мбаппе оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
9 сентября
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
9 сентября
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
9 сентября
1
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
9 сентября
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
9 сентября
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
9 сентября
1
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
9 сентября
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
8 сентября
Реакция Ямаля на мнение Дембеле о фаворитах на «Золотой мяч»
8 сентября
2
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
8 сентября
1
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
8 сентября
6
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
8
Мбаппе заявил, что должен получить «Золотой мяч»
8 сентября
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
7 сентября
Флик высказался о разгроме «Валенсии»
7 сентября
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
6 сентября
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Валенсию» (5:0), у Ямаля дубль
6 сентября
В Испании шокированы зарплатой Луиса Энрике в «ПСЖ»
6 сентября
2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
5 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+