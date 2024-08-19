Гюндоган объявил о завершении международной карьеры

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган больше не будет выступать за сборную Германии.

Футболист объявил о завершении международной карьеры за два месяца до своего 34-летия.

«Я с большой гордостью могу смотреть на свои 82 матча за команду родной страны – о таком числе я и мечтать не мог, дебютируя в 2011 году.

Самым ярким событием для меня, безусловно, стала огромная честь – быть капитаном команды на домашнем чемпионате Европы этим летом! После стольких лет нам наконец-то удалось вновь заставить нацию гордиться собой – я очень рад, что смог сыграть в этом не последнюю роль.

Но еще до начала турнира я чувствовал определенную усталость не только в теле, но и в голове, что заставляло меня задуматься. А игр на клубном и национальном уровне меньше не становится», – написал Гюндоган в соцсетях.