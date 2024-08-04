Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» полузащитника «Барселоны»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью рассчитывает усилить свою команду капитаном сборной Германии.

Португалец попросил руководство клуба провести переговоры с Илкаем Гюндоганом, который выступает за «Барселону».

Сам 33-летний полузащитник ранее говорил, что с детства мечтал играть за «Галатасарай».

Рыночная стоимость Гюндогана – 15 миллионов евро.

Год назад «Барса» подписала его бесплатно.

В прошлом сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 14 ассистов в 51 матче.

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