Стала известна позиция Гвардиолы по поводу возможного возвращения Гюндогана в «Манчестер Сити»

Фабрицио Романо прояснил ситуацию с возможным переходом Илкая Гюндогана из «Барселоны» в «Манчестер Сити».
Клуб АПЛ и главный тренер Хосеп Гвардиола открыты для возвращения 33-летнего футболиста.
Представители «Сити» уже контактируют с окружением полузащитника, которого «Барса» хочет продать до закрытия трансферного окна.
У игрока также есть предложения из Катара и Саудовской Аравии.
- Год назад Гюндоган перебрался в Испанию в качестве свободного агента.
- Хавбек забил 5 голов и сделал 14 ассистов в 51 матче.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо