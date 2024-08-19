Стала известна позиция Гвардиолы по поводу возможного возвращения Гюндогана в «Манчестер Сити»

Фабрицио Романо прояснил ситуацию с возможным переходом Илкая Гюндогана из «Барселоны» в «Манчестер Сити».

Клуб АПЛ и главный тренер Хосеп Гвардиола открыты для возвращения 33-летнего футболиста.

Представители «Сити» уже контактируют с окружением полузащитника, которого «Барса» хочет продать до закрытия трансферного окна.

У игрока также есть предложения из Катара и Саудовской Аравии.