Гюндоган близок к уходу из «Барселоны» – его не включили в заявку на матч с «Валенсией»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган хочет покинуть клуб в ближайшее дни. Он уведомил руководство о своем желании.

Немец не попал в заявку на матч 1-го тура Примеры против «Валенсии» (2:1).

Руководство не против продать Гюндогана, чтобы разгрузить платежную ведомость. Кроме того, главный тренер Ханс-Дитер Флик не видит Илкая основным футболистом.

Подписать Гюндогана хочет «Фенербахче» Жозе Моуринью.

Рыночная стоимость 33-летнего игрока – 15 миллионов евро.

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