Гюндоган оценил игру Ямаля

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мыслями по поводу игры испанского таланта Ламина Ямаля.
«Его делает особенным то, что он играет на очень, очень высоком уровне уже в свои 16 лет. Настоящее наслаждение смотреть за тем, как он играет, какой взрослый футбол он показывает. Конечно, ему еще предстоит многому научиться. Но в свои 16 он уже умеет так что, что просто диву даешься», – заявил Гюндоган.
- Илкай Гюндоган и Ламин Ямаль встретятся на футбольном поле в рамках 1/4 финала Евро-2024.
- Испания и Германия сыграют между собой за путевку в полуфинал турнира.
- Ламин Ямаль, который в июле отпразднует свое 17-летие, является одним из ключевых футболистов испанской сборной. Он провел на континентальном первенстве в Германии 4 поединка. В них футболист сумел записать на свой счет 2 голевых паса.
- Ямаль защищает цвета «Барселоны». В 50 играх минувшего сезона Ямаль забил 7 голов и оформил 10 ассистов.
Источник: Официальный сайт УЕФА