Гюндоган оценил игру Ямаля

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился мыслями по поводу игры испанского таланта Ламина Ямаля.

«Его делает особенным то, что он играет на очень, очень высоком уровне уже в свои 16 лет. Настоящее наслаждение смотреть за тем, как он играет, какой взрослый футбол он показывает. Конечно, ему еще предстоит многому научиться. Но в свои 16 он уже умеет так что, что просто диву даешься», – заявил Гюндоган.