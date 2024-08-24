Флик объяснил, почему Гюндоган покинул «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход полузащитника Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити».

«Мы разговаривали с ним. Илкай хотел помочь нам, но передумал на этой неделе. Такое случается.

Я давно знаю его как человека и футболиста. Могу сказать про него только хорошее. Он был фантастическим игроком для «Барсы», – сказал Флик.