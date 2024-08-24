Флик объяснил, почему Гюндоган покинул «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход полузащитника Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити».
«Мы разговаривали с ним. Илкай хотел помочь нам, но передумал на этой неделе. Такое случается.
Я давно знаю его как человека и футболиста. Могу сказать про него только хорошее. Он был фантастическим игроком для «Барсы», – сказал Флик.
- Гюндоган провел в Испании один сезон.
- Он забил 5 голов и сделал 14 ассистов в 51 матче.
- Немец вернулся в «Сити» в качестве свободного агента.
Источник: Mundo Deportivo