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    • Гюндоган – о победе над Венгрией: «Мы сыграли не идеально, но такие матчи нужны»

    Гюндоган – о победе над Венгрией: «Мы сыграли не идеально, но такие матчи нужны»

    Футболист сборной Германии Илкай Гюндоган поделился своими соображениями по поводу победы над Венгрией в рамках Евро-2024.

    «Я рад победе и положительной оценке тренера. Надеюсь, что мы не остановимся на этом и будем дальше разжигать эту эйфорию и вдохновлять людей. Я чувствую, что тренеры, партнеры по команде и все участники сборной доверяют мне. Я чувствую себя комфортно, и это дает мне свободу на поле. В прошлом году мы не всегда удачно играли, поэтому я очень рад, что мы так здорово начали этот турнир. В этом матче были ситуации, которые нам нужны. Венгры здорово играли отрезками. Мы сыграли не идеально, но такие матчи нужны на турнирах и очень важны с точки зрения подготовки к следующим встречам», – поделился своим мнением Гюндоган.

    • Германия успешно выступает на домашнем Евро. Команда одержала две победы в двух играх. В первом туре дружина Юлиана Нагельсманна не испытала особых проблем с Шотландией, отправив в ворота своего соперника пять мячей (5:1). А во втором туре немцы обыграли Венгрию (2:0). Точными ударами у хозяев континентального первенства отметились Джамал Мусиала и Илкай Гюндога.
    • По итогам двух туров Евро Германия обеспечила себе путевку в плей-офф турнира. Следующим соперником немецкой сборной станет Швейцария, поделившая очки с Шотландией (1:1).
    • 33-летний Илкай Гюндоган, играющий на позиции центрального полузащитника, провел на поле в матче с Венгрией 84 минуты. Своим голом игрок «Барселоны» помог Германии победить. Примечательно, что Гюндоган является капитаном своей команды.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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