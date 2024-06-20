Гюндоган – о победе над Венгрией: «Мы сыграли не идеально, но такие матчи нужны»

Футболист сборной Германии Илкай Гюндоган поделился своими соображениями по поводу победы над Венгрией в рамках Евро-2024.

«Я рад победе и положительной оценке тренера. Надеюсь, что мы не остановимся на этом и будем дальше разжигать эту эйфорию и вдохновлять людей. Я чувствую, что тренеры, партнеры по команде и все участники сборной доверяют мне. Я чувствую себя комфортно, и это дает мне свободу на поле. В прошлом году мы не всегда удачно играли, поэтому я очень рад, что мы так здорово начали этот турнир. В этом матче были ситуации, которые нам нужны. Венгры здорово играли отрезками. Мы сыграли не идеально, но такие матчи нужны на турнирах и очень важны с точки зрения подготовки к следующим встречам», – поделился своим мнением Гюндоган.