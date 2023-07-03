Собослаи объяснил выбор игрового номера в «Ливерпуле»

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи определился с игровым номером.
Атакующий полузащитник выбрал цифру «8», связав это со Стивеном Джеррардом.
«Я буду играть под восьмым номером из-за Джеррарда. Это будто бы его тату. Я большой фанат Стивена с самого детства», – сказал 22-летний венгр.
- «Ливерпуль» активировал опцию выкупа Собослаи за 70 миллионов евро.
- Он перешел в клуб АПЛ из «РБ Лейпциг» и заключил контракт до 2028 года.
- Этот трансфер вошел в топ-3 самых дорогих в истории мерсисайдцев.
Источник: сайт «Ливерпуля»