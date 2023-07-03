Собослаи объяснил выбор игрового номера в «Ливерпуле»

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи определился с игровым номером.

Атакующий полузащитник выбрал цифру «8», связав это со Стивеном Джеррардом.

«Я буду играть под восьмым номером из-за Джеррарда. Это будто бы его тату. Я большой фанат Стивена с самого детства», – сказал 22-летний венгр.