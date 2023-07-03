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    Клопп отреагировал на переход Собослаи в «Ливерпуль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил трансфер Доминика Собослаи.

    «Доминик – очень молодой игрок. Ему предстоит много развиваться. Поэтому всем нам нужно набраться терпения и дать ему время. Хорошо, что наши болельщики понимают этот процесс.

    Я очень благодарен всем причастным из клуба за этот трансфер. Собослаи – подписание для нашего настоящего и будущего», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» активировал опцию выкупа Собослаи за 70 миллионов евро.
    • Он перешел в клуб АПЛ из «РБ Лейпциг» и заключил контракт до 2028 года.
    • Этот трансфер вошел в топ-3 самых дорогих в истории мерсисайдцев.

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    Источник: сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101849

      zigbert 2 часа назад

      Новый сезон покажет правильность выбора Собослаи для Ливерпуля. Команда конечно нуждается в свежей крови.

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