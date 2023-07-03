Клопп отреагировал на переход Собослаи в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил трансфер Доминика Собослаи.
«Доминик – очень молодой игрок. Ему предстоит много развиваться. Поэтому всем нам нужно набраться терпения и дать ему время. Хорошо, что наши болельщики понимают этот процесс.
Я очень благодарен всем причастным из клуба за этот трансфер. Собослаи – подписание для нашего настоящего и будущего», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» активировал опцию выкупа Собослаи за 70 миллионов евро.
- Он перешел в клуб АПЛ из «РБ Лейпциг» и заключил контракт до 2028 года.
- Этот трансфер вошел в топ-3 самых дорогих в истории мерсисайдцев.
Источник: сайт «Ливерпуля»