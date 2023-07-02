Собослаи поделился эмоциями от трансфера в «Ливерпуль»

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал трансфер в команду из «Лейпцига».
«Я перешел в исторический топ-клуб. Я очень счастлив. Последние три или четыре дня были действительно долгими; это было не так-то просто!
Наконец-то я здесь, и я действительно хочу сказать болельщикам «Ливерпуля», что мне не терпится увидеть их на «Энфилде», не терпится приступить к работе», – сказал венгр.
- «Ливерпуль» активировал опцию выкупа игрока за 70 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Бундеслиги у Собослаи 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
- В отличие от «Лейпцига», «Ливерпуль» не выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.
Источник: твиттер Фабрицио Романо