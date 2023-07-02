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Собослаи поделился эмоциями от трансфера в «Ливерпуль»

2 июля 2023, 18:54
1

Новичок «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал трансфер в команду из «Лейпцига».

«Я перешел в исторический топ-клуб. Я очень счастлив. Последние три или четыре дня были действительно долгими; это было не так-то просто!

Наконец-то я здесь, и я действительно хочу сказать болельщикам «Ливерпуля», что мне не терпится увидеть их на «Энфилде», не терпится приступить к работе», – сказал венгр.

  • «Ливерпуль» активировал опцию выкупа игрока за 70 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне Бундеслиги у Собослаи 31 матч, 6 голов, 7 ассистов.
  • В отличие от «Лейпцига», «Ливерпуль» не выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Собослаи Доминик
Комментарии (1)
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zigbert
1688325255
У Ливерпуля сейчас сложные времена. Может быть Клоппу с помощью точечных приобретений удастся улучшить игру команды?
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