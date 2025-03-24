Игроки «Реала» и «Ливерпуля» устроили перепалку в соцсетях

Между Ардой Гюлером и Домиником Собослаи произошел публичный конфликт.

Их отношения обострились ранее, когда Собослаи во время товарищеского матча сказал Гюлеру: «Ты кто такой вообще?»

Полузащитник «Реала» решил ответить во время игры Лиги наций между сборными Венгрии и Турции.

Турки в стыках разгромили венгров с общим счетом 6:1. Гюлер забил в ответной встрече, после чего жестом призвал замолчать игрока «Ливерпуля».

После матча Собослаи оставил комментарий в соцсетях, написав «1088» – столько минут Арда провел за «Реал» в этом сезоне.

Гюлер ответил так: «Этот парень смешон. Шести голов мало для того, чтобы заткнуть тебя?»