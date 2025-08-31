АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря голу Собослаи

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома победил «Арсенал» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 83-й минуте забил полузащитник хозяев Доминик Собослаи ударом со штрафного.

«Ливерпуль» единолично лидирует в АПЛ с 9 очками после трех матчей. «Арсенал» с 6 баллами идет на 3-м месте.