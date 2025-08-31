АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря голу Собослаи

В матче 3-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» дома победил «Арсенал» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 83-й минуте забил полузащитник хозяев Доминик Собослаи ударом со штрафного.
«Ливерпуль» единолично лидирует в АПЛ с 9 очками после трех матчей. «Арсенал» с 6 баллами идет на 3-м месте.
Англия. Премьер-лига. 3 тур
Ливерпуль - Арсенал - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Д. Собослаи, 83.
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Ливерпуль
Арсенал
Алиссон
0%
Милош Керкез
0%
Ибраима Конате
0%
Вирджил ван Дейк
0%
Райан Гравенберх
0%
Алексис Мак Аллистер
0%
Доминик Собослаи
0%
Флориан Вирц
0%
Коди Гакпо
0%
Уго Экитике
0%
Мохамед Салах
0%
Джо Гомес
0%
Ватару Эндо
0%
Кертис Джонс
0%
Федерико Кьеза
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Вильям Салиба
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Габриэль
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Деклан Райс
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Микель Мерино
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Мартин Субименди
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Габриэл Мартинелли
0%
Нони Мадуэке
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Виктор Дьекереш
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Кристиан Москера
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Мартин Эдегор
0%
Макс Доумэн
0%
Эберечи Эзе
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Источник: «Бомбардир»