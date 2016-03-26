Янкаускас: «Россия – это команда топ-уровня, она успешно выступит на Евро»

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас прокомментировал исход товарищеского матча против команды России (0:3).

«Хочу поздравить сборную России с хорошей игрой. Для них это очень важно. Результат по игре логичен, он дал нам ясную картину о том, на каком уровне мы находимся, куда нам надо стремиться. Для нас это был очень хороший урок. Несмотря на негативный результат, мы получим большую пользу. Это вектор, в каком направлении нам двигаться. Мне всегда было сложно справиться с поражениями, но я хочу пожелать удачи сборной России в будущем», – сказал Янкаускас.

Также наставник литовцев оценил сегодняшний состав сборной России и ее перспективы на Евро-2016.

«Не сказал бы, что у России был экспериментальный состав. Многие команды позавидовали бы такому составу, как у России. Думаю, это команда топ-уровня. Это очевидно. Не сомневаюсь, что вы успешно выступите на Евро».