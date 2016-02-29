Янкаускас: «Слуцкий доказал, что русские тренеры не слабее иностранных»

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас, чьи подопечные сыграют товарищеский матч с национальной командой России, поделился мнением о российской дружине и наставнике Леониде Слуцком.

– При Слуцком команда преобразилась?

– Случай с Капелло показал, как важно сборной иметь тренера, который говорит с подопечными на родном языке. Перевод иногда замедляет передачу информации, искажает ее. Слуцкий – сильный специалист, хоть имя итальянца и звучит громче. Леонид Викторович прекрасно доказал, что русские тренеры не слабее своих коллег из других стран.

– На что наша команда может рассчитывать на чемпионате Европы?

– У всех шансы одинаковые. Кто сказал, что Англия победит и выйдет дальше? У России, как и у Словакии с Уэльсом, есть хорошие футболисты, способные решить поставленные задачи и выйти в плей-офф.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Литвы состоится 26 марта в Москве на "Открытие Арене".