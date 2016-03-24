Янкаускас: «Для меня сборная России это топ-команда»

Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас оценил уровень сборной России, с которой его команда проведет товарищеский матч 26 марта.

«Хорошо знаю чемпионат России, игроков, их уровень. Для меня это топ-команда, которая имеет все шансы выйти из группы на чемпионате Европы и продвигаться дальше. Думаю, Россия покажет свою силу на Евро.

Я знаком со Слуцким. Я работал в «Локомотиве», он – в ЦСКА. Когда наши команды встречались, мы немного общались.

Карьера Слуцкого достойна большого уважения. Знаю, откуда он пришел, где начинал. Да, Леонид не играл в футбол на высоком уровне, но если дошел до такого тренерского уровня, значит, есть у него качества, которыми он компенсирует отсутствие, например, международной карьеры футболиста. Чтобы быть тренером, надо обладать человеческими, психологическими качествами. Все это у Слуцкого есть, – отметил Янкаускас.