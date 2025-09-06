Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Литва – Нидерланды: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.50

06 сентября 2025 9:21
Литва - Нидерланды
07 сент. 2025, воскресенье 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Победа Нидерландов с форой -1.5
Сделать ставку

7 сентября на стадионе Дарюса и Гиренаса в Каунасе сборная Литвы сыграет с Нидерландами в шестом туре европейской квалификации на чемпионат мира. Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, и шансы гостей выглядят значительно предпочтительнее.

Литва

Сборная Литвы проводит очередной отборочный цикл без серьeзных ожиданий. Команда замыкает середину таблицы, имея всего три очка после четырeх туров. Последние три матча завершились вничью – с Финляндией (2:2), Мальтой (0:0) и снова с Мальтой (1:1). Литва много пропускает: девять мячей за пять последних встреч, при этом забивает не более одного гола за игру. Атака выглядит ограниченной, и часто упирается в индивидуальные действия Гвидаса Гинейтиса – лидера команды по голам.

Нидерланды

«Оранжевые» уверенно движутся к победе в группе, набрав семь очков после трeх матчей. Команда демонстрирует высокую результативность, забив 16 голов за пять последних встреч. Особенно выделяется победа над Мальтой – 8:0. Даже несмотря на ничью с Польшей в последнем туре, Нидерланды выглядят значительно мощнее как в обороне, так и в атаке. Учитывая текущую форму и глубину состава, команда имеет все шансы на уверенную победу в Каунасе.

Факты о командах

Литва

  • Не выигрывает в 12 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 ничьих подряд в квалификации
  • Пропускает в 11 из 13 последних встреч

Нидерланды

  • В среднем: 3.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Победа 8:0 над Мальтой в недавнем туре

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
2
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Литва
2 : 3
07.09.2025
Нидерланды

Прогноз на матч Литва – Нидерланды

Нидерланды подходят к матчу в статусе безусловного фаворита. Разница в уровне игры и классе исполнителей очевидна. Литва может постараться сыграть от обороны, но в условиях слабой защиты и низкой результативности хозяев этого может быть недостаточно. «Оранжевые» стабильно забивают 2–3 мяча и, скорее всего, контролируют ход встречи с самого начала. В то же время оборона Нидерландов не безупречна, и один гол от Литвы не станет сенсацией, особенно при игре вторым номером и возможностях на стандартах.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Нидерландов с форой -1.5 – коэффициент 1.50
  • Индивидуальный тотал Нидерландов больше 2 голов – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.80

1.50
Победа Нидерландов с форой -1.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Литва
Другие прогнозы
11.09.2025
17:00
1.75
Россия. Кубок, 3 раунд
Амкал - Салют
Победа «Салюта»
11.09.2025
19:30
1.88
Россия. Кубок, 3 раунд
Леон Сатурн - БроукБойз
Оба тайма меньше 1.5 гола
12.09.2025
15:30
1.82
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия - ЛНЗ
ЛНЗ не проиграет (X2)
12.09.2025
18:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес - Кудровка
Обе команды забьют
12.09.2025
19:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Торпедо - Волга
Волга Ульяновск забьет
12.09.2025
19:00
1.70
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин - Динамо Мх
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 