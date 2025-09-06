7 сентября на стадионе Дарюса и Гиренаса в Каунасе сборная Литвы сыграет с Нидерландами в шестом туре европейской квалификации на чемпионат мира. Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы, и шансы гостей выглядят значительно предпочтительнее.

Литва

Сборная Литвы проводит очередной отборочный цикл без серьeзных ожиданий. Команда замыкает середину таблицы, имея всего три очка после четырeх туров. Последние три матча завершились вничью – с Финляндией (2:2), Мальтой (0:0) и снова с Мальтой (1:1). Литва много пропускает: девять мячей за пять последних встреч, при этом забивает не более одного гола за игру. Атака выглядит ограниченной, и часто упирается в индивидуальные действия Гвидаса Гинейтиса – лидера команды по голам.

Нидерланды

«Оранжевые» уверенно движутся к победе в группе, набрав семь очков после трeх матчей. Команда демонстрирует высокую результативность, забив 16 голов за пять последних встреч. Особенно выделяется победа над Мальтой – 8:0. Даже несмотря на ничью с Польшей в последнем туре, Нидерланды выглядят значительно мощнее как в обороне, так и в атаке. Учитывая текущую форму и глубину состава, команда имеет все шансы на уверенную победу в Каунасе.

Факты о командах

Литва

Не выигрывает в 12 последних матчах

В среднем: 0.60 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

3 ничьих подряд в квалификации

Пропускает в 11 из 13 последних встреч

Нидерланды

В среднем: 3.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Победа 8:0 над Мальтой в недавнем туре

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 2 Забитых мячей 3 2 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур Литва 2 : 3 Нидерланды

Прогноз на матч Литва – Нидерланды

Нидерланды подходят к матчу в статусе безусловного фаворита. Разница в уровне игры и классе исполнителей очевидна. Литва может постараться сыграть от обороны, но в условиях слабой защиты и низкой результативности хозяев этого может быть недостаточно. «Оранжевые» стабильно забивают 2–3 мяча и, скорее всего, контролируют ход встречи с самого начала. В то же время оборона Нидерландов не безупречна, и один гол от Литвы не станет сенсацией, особенно при игре вторым номером и возможностях на стандартах.

