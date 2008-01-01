Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|1
|Барткус Джугас
|Нет клуба
|Вра
|33
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|Шеткус Эрнестас
|Нет клуба
|Вра
|37
|2
|0
|0
|0
|0
|6
|Бараускас Доминикас
|Ритеряй
|Защ
|25
|6
|0
|0
|1
|0
|23
|Баравикас Роландас
|Атлантас
|Защ
|27
|5
|0
|0
|1
|0
|2
|Климавичус Линас
|Жальгирис
|Защ
|33
|4
|0
|0
|2
|0
|14
|Ласицкас Юстас
|Вождовац
|Защ
|25
|4
|0
|1
|2
|0
|6
|Шаткус Бенас
|Нюрнберг
|Защ
|21
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|Гирдвайнис Эдвинас
|Нет клуба
|Защ
|30
|3
|0
|0
|2
|0
|3
|Сирвис Пиюс
|Паневежис
|Защ
|24
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|Тутишкинас Артемиюс
|Кротоне
|Защ
|19
|1
|0
|0
|0
|0
|8
|Зебраускас Натанас
|Гройтер Фюрт
|Защ
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Новиковас Арвидас
|Эрцгебирге
|Пол
|32
|5
|0
|0
|0
|0
|10
|Голубицкас Паулюс
|Судува
|Пол
|23
|5
|0
|0
|2
|0
|19
|Мегелайтис Линас
|Витербесе
|Пол
|24
|5
|0
|0
|0
|0
|16
|Сливка Выкинтас
|Горица
|Пол
|27
|4
|1
|0
|2
|0
|13
|Миколюнас Саулюс
|Жальгирис
|Пол
|38
|3
|0
|0
|0
|0
|20
|Шимкус Домантас
|Жальгирис
|Пол
|27
|2
|0
|0
|1
|0
|15
|Уткус Эдгарас
|Монако
|Пол
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|23
|Арманавичюс Вилюс
|Нет клуба
|Пол
|27
|2
|0
|0
|1
|0
|21
|Воробьёвас Модестас
|Жальгирис
|Пол
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|Узела Каролис
|Жальгирис
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|19
|Калинаускас Томас
|Хавант энд Уотерлувилль
|Пол
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|22
|Черных Федор
|Ягеллония
|Нап
|31
|4
|1
|1
|2
|0
|18
|Климавичюс Аугустинас
|Нет клуба
|Нап
|21
|4
|0
|0
|0
|0
|7
|Должников Артур
|Ритеряй
|Нап
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|9
|Лаукжемис Каролис
|Истра 1961
|Нап
|30
|2
|0
|0
|1
|0
|22
|Петкевичюс Наурис
|Шарлеруа
|Нап
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|7
|Милашюс Титас
|Нет клуба
|Нап
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|19
|Крузикас Игнас
|Нет клуба
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 11, нападающих: 7