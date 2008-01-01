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    Состав сборной Литвы по футболу

    Сайт http://www.futbolas.lt/
    Стадион ЛФФ Стэдиум
    Тренер Вальдас Иванаускас
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    1 Барткус Джугас Нет клуба Литва Вра 33 4 0 0 0 0
    1 Шеткус Эрнестас Нет клуба Литва Вра 37 2 0 0 0 0
    6 Бараускас Доминикас Ритеряй Ритеряй Литва Защ 25 6 0 0 1 0
    23 Баравикас Роландас Атлантас Атлантас Литва Защ 27 5 0 0 1 0
    2 Климавичус Линас Жальгирис Жальгирис Литва Защ 33 4 0 0 2 0
    14 Ласицкас Юстас Вождовац Вождовац Литва Защ 25 4 0 1 2 0
    6 Шаткус Бенас Нюрнберг Нюрнберг Литва Защ 21 4 0 0 0 0
    4 Гирдвайнис Эдвинас Нет клуба Литва Защ 30 3 0 0 2 0
    3 Сирвис Пиюс Паневежис Паневежис Литва Защ 24 3 0 0 1 0
    5 Тутишкинас Артемиюс Кротоне Кротоне Литва Защ 19 1 0 0 0 0
    8 Зебраускас Натанас Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт Литва Защ 21 1 0 0 0 0
    11 Новиковас Арвидас Эрцгебирге Эрцгебирге Литва Пол 32 5 0 0 0 0
    10 Голубицкас Паулюс Судува Судува Литва Пол 23 5 0 0 2 0
    19 Мегелайтис Линас Витербесе Витербесе Литва Пол 24 5 0 0 0 0
    16 Сливка Выкинтас Горица Горица Литва Пол 27 4 1 0 2 0
    13 Миколюнас Саулюс Жальгирис Жальгирис Литва Пол 38 3 0 0 0 0
    20 Шимкус Домантас Жальгирис Жальгирис Литва Пол 27 2 0 0 1 0
    15 Уткус Эдгарас Монако Монако Литва Пол 22 2 0 0 0 0
    23 Арманавичюс Вилюс Нет клуба Литва Пол 27 2 0 0 1 0
    21 Воробьёвас Модестас Жальгирис Жальгирис Литва Пол 27 1 0 0 0 0
    Узела Каролис Жальгирис Жальгирис Литва Пол 22 1 0 0 0 0
    19 Калинаускас Томас Хавант энд Уотерлувилль Хавант энд Уотерлувилль Литва Пол 22 1 0 0 0 0
    22 Черных Федор Ягеллония Ягеллония Литва Россия Нап 31 4 1 1 2 0
    18 Климавичюс Аугустинас Нет клуба Литва Нап 21 4 0 0 0 0
    7 Должников Артур Ритеряй Ритеряй Литва Нап 22 3 0 0 0 0
    9 Лаукжемис Каролис Истра 1961 Истра 1961 Литва Нап 30 2 0 0 1 0
    22 Петкевичюс Наурис Шарлеруа Шарлеруа Литва Нап 23 2 0 0 0 0
    7 Милашюс Титас Нет клуба Литва Нап 22 2 0 0 0 0
    19 Крузикас Игнас Нет клуба Литва Нап 24 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 11, нападающих: 7
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