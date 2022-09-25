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- 23:47 Лига наций. Фарерские острова победили Турцию, Люксембург – Литву
- 22 сентября 2022
- 23:55 Лига наций. Турция едва не уступила Люксембургу и другие результаты
- 7 июня 2022
- 23:36 Лига наций. Италия победила Венгрию, Турция забила шесть безответных мячей Литве
- 13 ноября 2021
- 00:40 Отбор ЧМ-2022. Италия сыграла вничью со Швейцарией Якина, Жоржиньо на 90-й минуте не забил с пенальти 4
- 12 октября 2021
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- 9 октября 2021
- 23:49 Отбор ЧМ-2022. Швейцария Якина благодаря голу Цубера обыграла Северную Ирландию, Литва в матче с Болгарией добилась первой победы 1
- 9 сентября 2021
- 08:54 Сборная Италии впервые в истории забила 4 гола за стартовые 30 минут матча
- 8 сентября 2021
- 23:55 Отбор ЧМ-2022. Италия разгромила Литву, Швейцария Якина сыграла вничью с Северной Ирландией
- 2 сентября 2021
- 23:47 Отбор ЧМ-2022. Италия не смогла победить Болгарию, Северная Ирландия разгромила Литву 1
- 9 июня 2021
- 00:05 Товарищеские матчи. Франция разгромила Болгарию, молодежка Испании забила четыре Литве
- 7 июня 2021
- 00:36 Бускетс заразился коронавирусом. На матч с Литвой выйдет молодежная сборная Испании 2
- 31 марта 2021
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- 23:38 Отбор ЧМ-2022. Италия победила Болгарию, Германия обыграла Румынию благодаря голу Гнабри
- 15 ноября 2020
- 22:14 Лига наций. Грузия проиграла Армении, Белоруссия победила Литву
- 8 сентября 2020
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- 4 сентября 2020
- 21:22 Лига наций. Казахстан в гостях обыграл Литву, Зайнутдинов получил травму. Черных, Быстров вышли в основе 1
- 20:12 Зайнутдинов в матче с Литвой забил гол и получил травму. На следующей неделе – игра со «Спартаком»
- 15 ноября 2019
- 15:21 Роналду оформил 55-й хет-трик в карьере. У Месси на три меньше 3