17.11.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 10 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
4-2-2-2
1
Вербрюгген
12
Тимбер
4
ван Дейк
5
Аке
6
де Лигт
14
Рейндерс
21
де Йонг
11
Гакпо
7
Симонс
10
Депай
18
Мален
4-4-1-1
1
Гертмонас
17
Сирвис
13
Ласицкас
2
Тутишкинас
18
6
Воробьевас
15
Гинейтис
3
Уткус
11
Сиргедас
10
Калинаускас
10
Черных
12
Тимбер
2
Гертрейда
2
Гертрейда
12
Тимбер
11
Гакпо
10
Ланг
10
Ланг
11
Гакпо
21
де Йонг
6
Тимбер
6
Тимбер
21
де Йонг
7
Симонс
10
Валенте
10
Валенте
7
Симонс
10
Депай
9
Эмега
9
Эмега
10
Депай
17
Сирвис
5
Бенета
5
Бенета
17
Сирвис
11
Сиргедас
22
Голубицкас
22
Голубицкас
11
Сиргедас
10
Калинаускас
22
Бурба
22
Бурба
10
Калинаускас
13
Ласицкас
19
Упстас
19
Упстас
13
Ласицкас
10
Черных
9
Паулаускас
9
Паулаускас
10
Черных
Остались в запасе
Нидерланды
Литва
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
23
Джугас Барткус
ВР
12
Томас Шведкаускас
ВР
5
S. Olberkis
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
14
Gabrielius Micevicius
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
Остались в запасе
23
Джугас Барткус
ВР
12
Томас Шведкаускас
ВР
5
S. Olberkis
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
14
Gabrielius Micevicius
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Нидерланды - Литва
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
572
259
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Литвы, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Литва
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Источник: «Бомбардир»