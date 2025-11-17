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  • Нидерланды – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

Нидерланды – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

17 ноября 2025, 21:35
Нидерланды
17.11.2025, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 10 тур
4 : 0
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Литва
16' Т. Рейндерс 58' К. Гакпо (П) 60' Х. Симонс 62' Д. Мален
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
18
V. Armalas
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
11
Гратас Сиргедас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
10
Федор Черных
(К) ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Ноа Ланг
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
6
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
9
Эмануэль Эмега
ЦФ
Литва
23
Джугас Барткус
ВР
12
Томас Шведкаускас
ВР
5
Маркас Бенета
ЦЗ
5
S. Olberkis
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
14
Gabrielius Micevicius
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
22
Мотиеюс Бурба
ПВ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
4-2-2-2
1
Вербрюгген
12
Тимбер
4
ван Дейк
5
Аке
6
де Лигт
14
Рейндерс
21
де Йонг
11
Гакпо
7
Симонс
10
Депай
18
Мален
4-4-1-1
1
Гертмонас
17
Сирвис
13
Ласицкас
2
Тутишкинас
18
6
Воробьевас
15
Гинейтис
3
Уткус
11
Сиргедас
10
Калинаускас
10
Черных
12
Тимбер
2
Гертрейда
2
Гертрейда
12
Тимбер
11
Гакпо
10
Ланг
10
Ланг
11
Гакпо
21
де Йонг
6
Тимбер
6
Тимбер
21
де Йонг
7
Симонс
10
Валенте
10
Валенте
7
Симонс
10
Депай
9
Эмега
9
Эмега
10
Депай
17
Сирвис
5
Бенета
5
Бенета
17
Сирвис
11
Сиргедас
22
Голубицкас
22
Голубицкас
11
Сиргедас
10
Калинаускас
22
Бурба
22
Бурба
10
Калинаускас
13
Ласицкас
19
Упстас
19
Упстас
13
Ласицкас
10
Черных
9
Паулаускас
9
Паулаускас
10
Черных
Остались в запасе
Нидерланды
Литва
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
23
Джугас Барткус
ВР
12
Томас Шведкаускас
ВР
5
S. Olberkis
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
14
Gabrielius Micevicius
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
16
Йерди Схаутен
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
Остались в запасе
23
Джугас Барткус
ВР
12
Томас Шведкаускас
ВР
5
S. Olberkis
ЦЗ
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
14
Gabrielius Micevicius
ЦП
16
Домантас Шимкус
ЦП
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Нидерланды - Литва
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
10
Офсайды
0
1
Количество передач
572
259
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
3.2
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Литвы, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 ноября в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Литва

Нидерланды – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Литва Нидерланды
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