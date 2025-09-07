Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Литву (3:2), Депай оформил дубль

В матче отборочного турнира ЧМ-2026 сборная Литвы дома проиграла Нидерландам со счетом 2:3.

Первый тайм встречи закончился ничьей. На голы нидерландцев Мемфиса Депая (11-я минута) и Кинтена Тимбера (33-я) литовцы ответили мячами Гвидаса Гинейтиса (36-я) и Эдвинаса Гирдвайниса (43-я). Победу гостям во втором тайме принес гол Депая на 63-й минуте.

Нидерланды лидируют в группе G с 10 очками после 4 матчей. Отрыв от Польши и Финляндии составляет 3 очка. Литва идет 4-й с 3 очками по итогам 5 встреч.

В другой встрече Северная Македония на своем поле разгромила Лихтенштейн со счетом 5:0. Она лидирует в группе J с 11 очками после 5 матчей. Команда опережает на 1 очко Уэльс и на 4 – Бельгию, которая провела на две игры меньше. Лихтенштейн замыкает турнирную таблицу с 0 очков после 5 игр.