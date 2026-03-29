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  • Литва – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

Литва – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

29 марта, 14:50
Литва
29.03.2026, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Грузия
70' Ж. Микаутадзе (П) 84' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
18
V. Armalas
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
11
Гратас Сиргедас
ЦП
6
Модестас Воробьёвас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
7
Мотиеюс Бурба
ПВ
14
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Лука Гадрани
ЦЗ
13
Илия Бериашвили
ЦЗ
14
Анзор Меквабишвили
ОП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
9
Зурико Давиташвили
АП
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
15
Гизо Мамагеишвили
ПВ
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Литва
12
Томас Сведкаускас
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
20
Zygimantas Baltrunas
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
S. Olberkis
ЦЗ
16
Lukas Michelbrink
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
21
Дейвидас Сесплаукис
ПВ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
22
Мейнардас Микуленас
ЦФ
9
Эдгарас Дубицкас
ЦФ
Грузия
23
Лука Гугешашвили
ВР
12
Давит Кереселидзе
ВР
3
Ива Гелашвили
ЦЗ
4
Лука Лочошвили
ЦЗ
13
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
20
Ника Гагнидзе
ЦП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
19
Георгий Цитаишвили
ПВ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
8
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-4-1-1
1
Гертмонас
18
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
17
Сирвис
11
Сиргедас
15
Гинейтис
3
Уткус
6
Воробьёвас
7
Бурба
14
Кучис
4-1-1-3-1
1
Мамардашвили
3
Двали
2
Гадрани
13
Бериашвили
16
Азарови
14
Меквабишвили
10
Чакветадзе
15
Мамагеишвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
17
Сирвис
20
20
17
Сирвис
6
Воробьёвас
16
16
6
Воробьёвас
11
Сиргедас
21
Сесплаукис
21
Сесплаукис
11
Сиргедас
2
Тутишкинас
19
Упстас
19
Упстас
2
Тутишкинас
7
Бурба
22
Микуленас
22
Микуленас
7
Бурба
9
Дубицкас
9
Дубицкас
13
Бериашвили
3
Гелашвили
3
Гелашвили
13
Бериашвили
3
Двали
4
Лочошвили
4
Лочошвили
3
Двали
2
Гадрани
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
2
Гадрани
9
Давиташвили
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
9
Давиташвили
22
Микаутадзе
17
Квернадзе
17
Квернадзе
22
Микаутадзе
16
Азарови
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
16
Азарови
10
Чакветадзе
8
Зивзивадзе
8
Зивзивадзе
10
Чакветадзе
Остались в запасе
Литва
Грузия
12
Томас Сведкаускас
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
S. Olberkis
ЦЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
23
Лука Гугешашвили
ВР
12
Давит Кереселидзе
ВР
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
12
Томас Сведкаускас
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
S. Olberkis
ЦЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
12
Давит Кереселидзе
ВР
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Литва - Грузия
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Литва против Грузии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Литва – Грузия

Литва – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Грузия Литва
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