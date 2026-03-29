29.03.2026, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Составы команд
Литва
Литва
4-4-1-1
1
Гертмонас
18
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
17
Сирвис
11
Сиргедас
15
Гинейтис
3
Уткус
6
Воробьёвас
7
Бурба
14
Кучис
4-1-1-3-1
1
Мамардашвили
3
Двали
2
Гадрани
13
Бериашвили
16
Азарови
14
Меквабишвили
10
Чакветадзе
15
Мамагеишвили
9
Давиташвили
7
Кварацхелия
22
Микаутадзе
17
Сирвис
20
20
17
Сирвис
6
Воробьёвас
16
16
6
Воробьёвас
11
Сиргедас
21
Сесплаукис
21
Сесплаукис
11
Сиргедас
2
Тутишкинас
19
Упстас
19
Упстас
2
Тутишкинас
7
Бурба
22
Микуленас
22
Микуленас
7
Бурба
9
Дубицкас
9
Дубицкас
13
Бериашвили
3
Гелашвили
3
Гелашвили
13
Бериашвили
3
Двали
4
Лочошвили
4
Лочошвили
3
Двали
2
Гадрани
13
Гочолеишвили
13
Гочолеишвили
2
Гадрани
9
Давиташвили
20
Гагнидзе
20
Гагнидзе
9
Давиташвили
22
Микаутадзе
17
Квернадзе
17
Квернадзе
22
Микаутадзе
16
Азарови
19
Цитаишвили
19
Цитаишвили
16
Азарови
10
Чакветадзе
8
Зивзивадзе
8
Зивзивадзе
10
Чакветадзе
Остались в запасе
Литва
Грузия
12
Томас Сведкаускас
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
S. Olberkis
ЦЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
23
Лука Гугешашвили
ВР
12
Давит Кереселидзе
ВР
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
12
Томас Сведкаускас
ВР
23
Марюс Адамонис
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
S. Olberkis
ЦЗ
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
Остались в запасе
23
Лука Гугешашвили
ВР
12
Давит Кереселидзе
ВР
18
Владимер Мамучашвили
ПЗ
21
Гиорги Гулиашвили
ПВ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Литва - Грузия
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Литва против Грузии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Литва – Грузия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»