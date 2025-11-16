Введите ваш ник на сайте
Нидерланды – Литва: прогноз и ставки на матч 17 ноября 2025 с коэффициентом 1.47

16 ноября 2025 9:00
Нидерланды - Литва
17 нояб. 2025, понедельник 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.47
Победа Нидерландов и тотал меньше 4.5
Сделать ставку

Нидерланды завершают групповой этап дома и подходят к матчу в хорошем состоянии: команда уверенно лидирует в группе, не проигрывает на протяжении всей квалификации и стабильно забивает. Литва же проводит турнир крайне тяжело, набрав всего три очка и продолжая длинную серию без побед. Разница в классе и текущем уровне игры значительно смещает баланс в пользу хозяев.

Нидерланды

Сборная показывает стабильность и хорошую динамику: 13 забитых голов за пять матчей и всего четыре пропущенных. Команда уверенно контролирует игру через владение и высокую линию атаки, а Гакпо в роли лидера в атаке остаeтся главным оружием. Нидерланды не проигрывают семь туров подряд и демонстрируют мощную реализацию, что особенно важно перед домашним матчем.

Литва

Литва проводит квалификацию непросто: три поражения подряд и только три очка в семи турах. Команда пропускает в большинстве матчей, в среднем 1.60 гола за игру, и лишь эпизодически создаeт моменты. Литва уступает в темпе, организации игры и индивидуальном уровне исполнителей, что особенно проявляется в матчах против соперников топ-уровня.

Факты о командах

Нидерланды

  • Забивает в среднем 2.60 гола за матч
  • Пропускает 0.80 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 турах подряд
  • Забивает 11 матчей подряд
  • 13 голов за последние 5 игр

Литва

  • Не выигрывает 16 матчей
  • Пропускает в 5 из 7 туров
  • Средняя результативность – 0.80 гола
  • Пропускает 1.60 гола за матч
  • 4 гола за последние 5 игр

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Литва
2 : 3
07.09.2025
Нидерланды

Прогноз на матч

Матч обещает пройти под полным контролем Нидерландов. Команда превосходит соперника по всем параметрам: темпу, качеству владения, уровню игроков, стабильности и реализации моментов. Литва способна периодически отвечать через быстрые атаки, но вряд ли сможет вести борьбу на равных на протяжении всего матча.

На «Йохан Кройфф Арене» Нидерланды традиционно играют агрессивнее, охотно открывают счeт в первые 30 минут и додавливают соперников благодаря глубине состава. Всe указывает на уверенную победу хозяев, при этом игра может получиться относительно результативной, учитывая атакующий стиль Нидерландов и уязвимость Литвы в обороне.

Рекомендованные ставки

  • Победа Нидерландов и тотал меньше 4.5 – коэффициент 1.47
  • Индивидуальный тотал Нидерландов больше 2 – коэффициент 1.65

1.47
Победа Нидерландов и тотал меньше 4.5
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Литва Нидерланды
