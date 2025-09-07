У сборной Нидерландов появился новый лучший бомбардир в ее истории

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Сегодня он забил два гола в гостевом матче отбора ЧМ-2026 с Литвой (3:2). 31-летний Депай довел число забитых им мячей за сборную Нидерландов до 52.

Он стал единоличным рекордсменом национальной команды. Ранее он делил лидерство с Робином ван Перси, забившим 50 мячей.

Для Депая эта игра стала 104-й в составе сборной Нидерландов. Ван Перси провел за национальную команду 102 встречи.