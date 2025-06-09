10 июня на стадионе «ТРЕ-ФОР Парк» в Копенгагене сборная Дании сыграет контрольный матч против сборной Литвы. Хозяева продолжают подготовку к важным официальным турнирам, тогда как Литва стремится набрать форму после серии неудач. Ожидается встреча с очевидным фаворитом и андердогом, однако матч может принести немало интересных выводов.
Дания
Сборная Дании постепенно возвращается к стабильной форме. Команда одержала четыре победы подряд в товарищеских матчах, последней из которых стал результат 2:1 против Северной Ирландии. Несмотря на успешные результаты, заметны проблемы в обороне – датчане пропускают в трeх матчах подряд, а в последних пяти играх общий показатель составляет 8 пропущенных мячей (в среднем 1.60 за игру). Однако атака остаeтся действенной: шесть голов в пяти матчах и голы в четырeх подряд играх. Особенно уверенно Дания выступает дома – поражения фиксировались лишь однажды в 17 последних встречах.
Литва
Сборная Литвы находится в поиске стабильности. Команда не побеждает уже 10 матчей подряд, что говорит о серьeзных трудностях как в атаке, так и в обороне. За последние пять игр литовцы забили всего три мяча (0.60 в среднем) и пропустили шесть (1.20 в среднем). Нулевая ничья с Мальтой в последнем матче отбора к ЧМ говорит о слабой реализации и нехватке идей в атаке. В обороне команда регулярно даeт сбои – пропущенные мячи фиксируются в девяти из одиннадцати последних матчей. Физически Литва уступает большинству соперников, а позиционная игра вызывает вопросы.
Факты о командах
Дания
- Побеждает в 4 последних товарищеских матчах
- Забивает в 4 матчах подряд
- Пропускает в 3 последних товарищеских играх
- Средняя результативность: 1.20 гола за матч
- Среднее число пропущенных: 1.60 гола за игру
- Не проигрывает в 16 из 17 последних домашних матчей
Литва
- Не побеждает в 10 матчах подряд
- Пропускает в 9 из 11 последних матчей
- Средняя результативность: 0.60 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз на матч Дания – Литва
Исходя из текущей формы, состава и статистических показателей, сборная Дании выглядит очевидным фаворитом. Команда играет уверенно дома и способна контролировать темп матча с соперниками ниже классом. Литва на данный момент не демонстрирует ни стабильности, ни результативности, что делает еe шансы на положительный исход минимальными. Тем не менее оборона Дании не выглядит безупречно, и нельзя исключать, что гости создадут один-два опасных момента. Ожидается уверенная победа хозяев с преимуществом минимум в два мяча, но вероятность «сухого» исхода не абсолютна.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Дании
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу Дании – коэффициент 5.80
- Победа Дании с форой -1.5 – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал Дании больше 1.5 – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60