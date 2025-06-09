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Прогноз на точный счёт матча Дания – Литва: Товарищеские матчи, 10 июня 2025

09 июня 2025 11:22
Дания - Литва
10 июн. 2025, вторник 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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5.80
Точный счёт 2:0 в пользу Дании
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10 июня на стадионе «ТРЕ-ФОР Парк» в Копенгагене сборная Дании сыграет контрольный матч против сборной Литвы. Хозяева продолжают подготовку к важным официальным турнирам, тогда как Литва стремится набрать форму после серии неудач. Ожидается встреча с очевидным фаворитом и андердогом, однако матч может принести немало интересных выводов.

Дания

Сборная Дании постепенно возвращается к стабильной форме. Команда одержала четыре победы подряд в товарищеских матчах, последней из которых стал результат 2:1 против Северной Ирландии. Несмотря на успешные результаты, заметны проблемы в обороне – датчане пропускают в трeх матчах подряд, а в последних пяти играх общий показатель составляет 8 пропущенных мячей (в среднем 1.60 за игру). Однако атака остаeтся действенной: шесть голов в пяти матчах и голы в четырeх подряд играх. Особенно уверенно Дания выступает дома – поражения фиксировались лишь однажды в 17 последних встречах.

Литва

Сборная Литвы находится в поиске стабильности. Команда не побеждает уже 10 матчей подряд, что говорит о серьeзных трудностях как в атаке, так и в обороне. За последние пять игр литовцы забили всего три мяча (0.60 в среднем) и пропустили шесть (1.20 в среднем). Нулевая ничья с Мальтой в последнем матче отбора к ЧМ говорит о слабой реализации и нехватке идей в атаке. В обороне команда регулярно даeт сбои – пропущенные мячи фиксируются в девяти из одиннадцати последних матчей. Физически Литва уступает большинству соперников, а позиционная игра вызывает вопросы.

Факты о командах

Дания

  • Побеждает в 4 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних товарищеских играх
  • Средняя результативность: 1.20 гола за матч
  • Среднее число пропущенных: 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 16 из 17 последних домашних матчей

Литва

  • Не побеждает в 10 матчах подряд
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • Средняя результативность: 0.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
0
5
В среднем за матч
0
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Дания
5 : 0
10.06.2025
Литва

Прогноз на матч Дания – Литва

Исходя из текущей формы, состава и статистических показателей, сборная Дании выглядит очевидным фаворитом. Команда играет уверенно дома и способна контролировать темп матча с соперниками ниже классом. Литва на данный момент не демонстрирует ни стабильности, ни результативности, что делает еe шансы на положительный исход минимальными. Тем не менее оборона Дании не выглядит безупречно, и нельзя исключать, что гости создадут один-два опасных момента. Ожидается уверенная победа хозяев с преимуществом минимум в два мяча, но вероятность «сухого» исхода не абсолютна.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу Дании

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу Дании – коэффициент 5.80
  • Победа Дании с форой -1.5 – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Дании больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.60

5.80
Точный счёт 2:0 в пользу Дании
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Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи. Сборные Литва Дания
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