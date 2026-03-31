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  • Сан-Марино – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Сан-Марино – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 17:50
Сан-Марино
31.03.2026, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Андорра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
1
Эдоардо Коломбо
ВР
12
Алессандро Този
ЛЗ
2
Джакомо Бенвенути
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
15
Марко Пазолини
ЦЗ
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
8
Лоренцо Капиккьони
ЦП
21
Лоренцо Лаццари
ЦП
11
Николас Джакопетти
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Андорра
1
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
15
M. San Nicolas
ЦЗ
21
M. Garcia
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
8
Pau Klaus Babot Müller
ЦП
23
Ot Remolins Planes
ЦП
4
Éric Izquierdo
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
10
Гийоме Лопес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Сан-Марино
16
Маттео Цаволи
ВР
11
Lyes Hoel
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
18
Bartolomeo Riggioni
ЦЗ
4
Филиппо Фаббри
ЦЗ
3
Simone Giocondi
ЦЗ
16
Mattia Sancisi
ЦЗ
23
Маттео Валли Казадеи
ЦП
7
Gabriel Capicchioni
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ПВ
14
Fausto Marino Salicioni
ЦФ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Андорра
12
Mauro Rabelo
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
18
J. Rubio
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
3
M. Vales
ЦЗ
6
Кристиан Гарсия
ЦЗ
11
Уго Феррейра
ОП
2
Adrián Gomes
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
23
João Teixeira
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
9
Куку
ЦФ
4-3-3
1
Коломбо
12
Този
5
Чеволи
15
Пазолини
2
Бенвенути
17
Голинуччи
8
Капиккьони
21
Лаццари
10
Берарди
9
Нанни
11
Джакопетти
4-3-3
1
21
5
Льовера
22
Оливера
15
8
23
4
10
Лопес
11
Росас
7
Мартинес
2
Бенвенути
4
Фаббри
4
Фаббри
2
Бенвенути
3
3
15
Пазолини
16
16
15
Пазолини
23
Валли Казадеи
23
Валли Казадеи
11
Джакопетти
7
7
11
Джакопетти
14
14
4
11
Феррейра
11
Феррейра
4
8
23
23
8
23
7
Пужоль
7
Пужоль
23
7
Мартинес
9
Куку
9
Куку
7
Мартинес
Остались в запасе
Сан-Марино
Андорра
16
Маттео Цаволи
ВР
11
Lyes Hoel
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
18
Bartolomeo Riggioni
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ПВ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
12
Mauro Rabelo
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
18
J. Rubio
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
3
M. Vales
ЦЗ
6
Кристиан Гарсия
ЦЗ
2
Adrián Gomes
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
16
Маттео Цаволи
ВР
11
Lyes Hoel
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
18
Bartolomeo Riggioni
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ПВ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Остались в запасе
12
Mauro Rabelo
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
18
J. Rubio
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
3
M. Vales
ЦЗ
6
Кристиан Гарсия
ЦЗ
2
Adrián Gomes
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Сан-Марино - Андорра
3
3
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
19
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
3
2

Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Сан-Марино против Андорры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Марино – Андорра

Сан-Марино – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Андорра Сан-Марино
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