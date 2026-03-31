Составы команд
Сан-Марино
Сан-Марино
4-3-3
1
Коломбо
12
Този
5
Чеволи
15
Пазолини
2
Бенвенути
17
Голинуччи
8
Капиккьони
21
Лаццари
10
Берарди
9
Нанни
11
Джакопетти
4-3-3
1
21
5
Льовера
22
Оливера
15
8
23
4
10
Лопес
11
Росас
7
Мартинес
2
Бенвенути
4
Фаббри
4
Фаббри
2
Бенвенути
3
3
15
Пазолини
16
16
15
Пазолини
23
Валли Казадеи
23
Валли Казадеи
11
Джакопетти
7
7
11
Джакопетти
14
14
4
11
Феррейра
11
Феррейра
4
8
23
23
8
23
7
Пужоль
7
Пужоль
23
7
Мартинес
9
Куку
9
Куку
7
Мартинес
Остались в запасе
Сан-Марино
Андорра
16
Маттео Цаволи
ВР
11
Lyes Hoel
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
18
Bartolomeo Riggioni
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ПВ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
12
Mauro Rabelo
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
18
J. Rubio
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
3
M. Vales
ЦЗ
6
Кристиан Гарсия
ЦЗ
2
Adrián Gomes
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
16
Маттео Цаволи
ВР
11
Lyes Hoel
ВР
6
Данте Росси
ЛЗ
18
Bartolomeo Riggioni
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ПВ
17
Mirco De Angelis
ЦФ
Остались в запасе
12
Mauro Rabelo
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
18
J. Rubio
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
3
M. Vales
ЦЗ
6
Кристиан Гарсия
ЦЗ
2
Adrián Gomes
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Сан-Марино - Андорра
3
3
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
8
Нарушения
13
19
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
3
2
Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча Сан-Марино против Андорры на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан-Марино – Андорра
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Источник: «Бомбардир»