Румыния – Сан-Марино: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 1.42

17 ноября 2025 9:46
Румыния - Сан-Марино
18 нояб. 2025, вторник 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.42
Фора Румынии (-2.5)
Сделать ставку

18 ноября на стадионе Илие Оанэ Румыния примет Сан-Марино в рамках десятого тура квалификации чемпионата мира. Для хозяев матч имеет турнирное значение – команда борется за высокие позиции и нуждается в победе. Сан-Марино проводит очередной тяжелый цикл, оставаясь без очков и демонстрируя серьезные проблемы в обороне.

Румыния

Команда подходит к матчу после поражения от Боснии и Герцеговины 1:3. При этом румыны сохраняют стабильность в атаке: в шести встречах квалификации подряд они забивают, а в пяти последних матчах на их счету шесть голов. Однако оборона нестабильна – девять пропущенных мячей за тот же период говорят о частых просчетах.

Сан-Марино

Сан-Марино остаeтся главным аутсайдером группы: семь матчей – семь поражений. Команда пропускает в среднем почти пять мячей за игру в последних встречах и лишь однажды отличилась в пяти последних матчах. Проблемы в обороне носят системный характер – 24 пропущенных мяча за пять игр подтверждают огромный разрыв в уровне.

Факты о командах

Румыния

  • Забивает в 6 матчах квалификации подряд
  • 1.20 гола в среднем за последние 5 игр
  • 1.80 пропущенных в среднем
  • В 4 последних матчах забивает первой

Сан-Марино

  • Проигрывает 7 матчей квалификации подряд
  • 0.20 гола в среднем за последние 5 матчей
  • Пропускает в 14 матчах подряд
  • 4.80 пропущенных в среднем за последние 5 игр

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
5
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:5
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
1 : 5
24.03.2025
Румыния

Прогноз на матч Румыния – Сан-Марино

Учитывая разницу в уровне, статистику и мотивацию, Румыния должна уверенно контролировать игру. Хозяева регулярно создают моменты и обязаны реализовать преимущество против соперника, который стабильно допускает провалы в обороне и практически не угрожает впереди. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативность хозяев с учетом их стабильной атакующей игры. Сан-Марино редко создаeт опасность и вряд ли сможет пробить оборону Румынии.

Рекомендованные ставки

  • Фора Румынии (-2.5) – коэффициент 1.42
  • Индивидуальный тотал Румынии больше 3.5 – коэффициент 1.90

1.42
Фора Румынии (-2.5)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сан-Марино Румыния
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 