18 ноября на стадионе Илие Оанэ Румыния примет Сан-Марино в рамках десятого тура квалификации чемпионата мира. Для хозяев матч имеет турнирное значение – команда борется за высокие позиции и нуждается в победе. Сан-Марино проводит очередной тяжелый цикл, оставаясь без очков и демонстрируя серьезные проблемы в обороне.

Румыния

Команда подходит к матчу после поражения от Боснии и Герцеговины 1:3. При этом румыны сохраняют стабильность в атаке: в шести встречах квалификации подряд они забивают, а в пяти последних матчах на их счету шесть голов. Однако оборона нестабильна – девять пропущенных мячей за тот же период говорят о частых просчетах.

Сан-Марино

Сан-Марино остаeтся главным аутсайдером группы: семь матчей – семь поражений. Команда пропускает в среднем почти пять мячей за игру в последних встречах и лишь однажды отличилась в пяти последних матчах. Проблемы в обороне носят системный характер – 24 пропущенных мяча за пять игр подтверждают огромный разрыв в уровне.

Факты о командах

Румыния

Забивает в 6 матчах квалификации подряд

1.20 гола в среднем за последние 5 игр

1.80 пропущенных в среднем

В 4 последних матчах забивает первой

Сан-Марино

Проигрывает 7 матчей квалификации подряд

0.20 гола в среднем за последние 5 матчей

Пропускает в 14 матчах подряд

4.80 пропущенных в среднем за последние 5 игр

Прогноз на матч Румыния – Сан-Марино

Учитывая разницу в уровне, статистику и мотивацию, Румыния должна уверенно контролировать игру. Хозяева регулярно создают моменты и обязаны реализовать преимущество против соперника, который стабильно допускает провалы в обороне и практически не угрожает впереди. Оптимальным вариантом выглядит ставка на результативность хозяев с учетом их стабильной атакующей игры. Сан-Марино редко создаeт опасность и вряд ли сможет пробить оборону Румынии.

Рекомендованные ставки