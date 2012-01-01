Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Состав сборной Сана-Марина по футболу

    Сайт http://www.fsgc.sm
    Стадион Олимпико
    Тренер Франко Варрелла
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    23 Бенедеттини Элиа Нет клуба Сан-Марино Вра 27 4 0 0 0 0
    3 Палацци Мирко Нет клуба Сан-Марино Защ 35 4 0 0 0 0
    10 Грандони Андреа Ювенес/Догана Ювенес/Догана Сан-Марино Защ 25 3 0 0 0 0
    Чеволи Микеле Нет клуба Сан-Марино Защ 24 2 0 0 0 0
    2 Росси Данте Нет клуба Сан-Марино Защ 35 2 0 0 0 0
    16 Фаббри Филиппо Нет клуба Сан-Марино Защ 21 2 0 0 0 0
    19 Ринальди Данило Эзекиель Ла Фиорита Ла Фиорита Сан-Марино Аргентина Пол 40 4 0 0 0 0
    22 Дзафферани Томмазо Нет клуба Сан-Марино Пол 27 4 0 0 0 0
    4 Д'Аддарио Алессандро Нет клуба Сан-Марино Пол 25 4 0 0 0 0
    21 Баттистини Микаэль Ювенес/Догана Ювенес/Догана Сан-Марино Пол 26 4 0 0 2 0
    17 Голинуччи Алессандро Нет клуба Сан-Марино Пол 28 3 0 0 2 0
    9 Муларони Марчелло Нет клуба Сан-Марино Пол 24 3 0 0 1 0
    5 Лунадеи Лоренцо Нет клуба Сан-Марино Пол 25 3 0 0 1 0
    3 Баттистини Мануэль Нет клуба Сан-Марино Пол 28 2 0 0 0 0
    14 Чеккароли Лука Тре Пенне Тре Пенне Сан-Марино Пол 27 2 0 0 0 0
    17 Томаззини Давид Нет клуба Сан-Марино Пол 22 2 0 0 0 0
    19 Ченсони Лука Нет клуба Сан-Марино Пол 26 1 0 0 0 0
    11 Витаиоли Маттео Нет клуба Сан-Марино Нап 33 3 0 0 0 0
    16 Нанни Никола Чезена Чезена Сан-Марино Нап 22 3 0 0 0 0
    17 Хирш Хосе Нет клуба Сан-Марино Нап 37 2 0 0 0 0
    21 Томаззини Фабио Кьево Кьево Сан-Марино Нап 27 1 0 0 0 0
    16 Голинуччи Энрико Либертас Либертас Сан-Марино Нап 31 1 0 0 0 0
    18 Бернарди Марко Нет клуба Сан-Марино Нап 29 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 11, нападающих: 6
    • Читайте нас: 
    11