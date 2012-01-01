Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|23
|Бенедеттини Элиа
|Нет клуба
|Вра
|27
|4
|0
|0
|0
|0
|3
|Палацци Мирко
|Нет клуба
|Защ
|35
|4
|0
|0
|0
|0
|10
|Грандони Андреа
|Ювенес/Догана
|Защ
|25
|3
|0
|0
|0
|0
|Чеволи Микеле
|Нет клуба
|Защ
|24
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|Росси Данте
|Нет клуба
|Защ
|35
|2
|0
|0
|0
|0
|16
|Фаббри Филиппо
|Нет клуба
|Защ
|21
|2
|0
|0
|0
|0
|19
|Ринальди Данило Эзекиель
|Ла Фиорита
|Пол
|40
|4
|0
|0
|0
|0
|22
|Дзафферани Томмазо
|Нет клуба
|Пол
|27
|4
|0
|0
|0
|0
|4
|Д'Аддарио Алессандро
|Нет клуба
|Пол
|25
|4
|0
|0
|0
|0
|21
|Баттистини Микаэль
|Ювенес/Догана
|Пол
|26
|4
|0
|0
|2
|0
|17
|Голинуччи Алессандро
|Нет клуба
|Пол
|28
|3
|0
|0
|2
|0
|9
|Муларони Марчелло
|Нет клуба
|Пол
|24
|3
|0
|0
|1
|0
|5
|Лунадеи Лоренцо
|Нет клуба
|Пол
|25
|3
|0
|0
|1
|0
|3
|Баттистини Мануэль
|Нет клуба
|Пол
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|14
|Чеккароли Лука
|Тре Пенне
|Пол
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|17
|Томаззини Давид
|Нет клуба
|Пол
|22
|2
|0
|0
|0
|0
|19
|Ченсони Лука
|Нет клуба
|Пол
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Витаиоли Маттео
|Нет клуба
|Нап
|33
|3
|0
|0
|0
|0
|16
|Нанни Никола
|Чезена
|Нап
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|17
|Хирш Хосе
|Нет клуба
|Нап
|37
|2
|0
|0
|0
|0
|21
|Томаззини Фабио
|Кьево
|Нап
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|16
|Голинуччи Энрико
|Либертас
|Нап
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|18
|Бернарди Марко
|Нет клуба
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 11, нападающих: 6