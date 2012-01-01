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Сан-Марино
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€ 10 тыс
Сборная Сан-Марино – результаты матчей
Лига наций
Стадион:
Олимпико
Сайт:
http://www.fsgc.sm
Тренер:
Фабрицио Костантини
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Лига наций. 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2025/2026
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Отбор ЧЕ-2020. 2019
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Товарищеские матчи. Сборные. 2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016. 2014/2015
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа. 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012. 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. 2010
Отборочные матчи к ЧЕ. 2008
06.10 | 21:45
Албания
2 : 1
Сан-Марино
03.10 | 19:00
Беларусь
4 : 0
Сан-Марино
29.09 | 21:45
Сан-Марино
0 : 3
Албания
26.09 | 19:00
Сан-Марино
0 : 7
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