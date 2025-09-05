6 сентября на стадионе «Олимпико ди Серравалле» состоится матч 5-го тура европейской квалификации чемпионата мира. Встречаются аутсайдер группы Сан-Марино и уверенный лидер турнира Босния и Герцеговина. Разница в классе между командами очевидна, и исход матча кажется предсказуемым, однако важно рассмотреть текущую форму соперников и возможные риски.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино занимает последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка после четырeх туров. Команда проигрывает все свои матчи, а средний показатель пропущенных мячей за 5 последних встреч составляет 2.60. При этом, несмотря на слабость обороны, сборная периодически забивает – 4 гола за 5 последних матчей. Алессандро Голинуччи остаeтся единственным игроком, способным создавать моменты, но даже его усилий недостаточно, чтобы конкурировать с командами уровня Боснии. Сан-Марино пропускает в 9 матчах подряд, и перспектив для улучшения ситуации пока не видно.

Босния и Герцеговина

Команда уверенно лидирует в группе с 9 очками после трeх игр. Победа в прошлом туре над этим же соперником (1:0) стала третьей подряд в квалификации. В атаке выделяется Эдин Джеко, забивший 4 гола за 15 матчей. За последние 5 встреч боснийцы забили 6 мячей и пропустили всего 4, показывая стабильную игру как в атаке, так и в защите. При этом команда регулярно забивает в официальных матчах, используя стандарты и давление в завершающей трети поля. Несмотря на минимальный счeт в первом матче с Сан-Марино, ожидается, что гости постараются сыграть более результативно во втором круге, чтобы укрепить лидерство в группе.

Факты о командах:

Сан-Марино

Проигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 0.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 9 матчах подряд

Занимает последнее место в группе без очков

Босния и Герцеговина

Победы в 3 матчах подряд в квалификации

В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 последних матчах

Уверенное первое место в турнирной таблице

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Босния и Герцеговина 1 : 0 Сан-Марино

Прогноз на матч Сан-Марино – Босния и Герцеговина

На бумаге Сан-Марино не представляет серьeзной угрозы, и Босния обязана брать три очка. Однако первый матч между командами завершился лишь с минимальным счeтом, что может заставить гостей быть собранными с первых минут. Босния играет рационально, не разбрасываясь голами, но уровень соперника позволит действовать смелее. Ожидается победа гостей с преимуществом минимум в два мяча. Возможно, Сан-Марино сможет огрызнуться, но это маловероятно.

