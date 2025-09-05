Введите ваш ник на сайте
Сан-Марино – Босния и Герцеговина: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.95

05 сентября 2025 9:54
Сан-Марино - Босния и Герцеговина
06 сент. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа Боснии и Герцеговины с форой -1.5
Сделать ставку

6 сентября на стадионе «Олимпико ди Серравалле» состоится матч 5-го тура европейской квалификации чемпионата мира. Встречаются аутсайдер группы Сан-Марино и уверенный лидер турнира Босния и Герцеговина. Разница в классе между командами очевидна, и исход матча кажется предсказуемым, однако важно рассмотреть текущую форму соперников и возможные риски.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино занимает последнее место в своей группе, не набрав ни одного очка после четырeх туров. Команда проигрывает все свои матчи, а средний показатель пропущенных мячей за 5 последних встреч составляет 2.60. При этом, несмотря на слабость обороны, сборная периодически забивает – 4 гола за 5 последних матчей. Алессандро Голинуччи остаeтся единственным игроком, способным создавать моменты, но даже его усилий недостаточно, чтобы конкурировать с командами уровня Боснии. Сан-Марино пропускает в 9 матчах подряд, и перспектив для улучшения ситуации пока не видно.

Босния и Герцеговина

Команда уверенно лидирует в группе с 9 очками после трeх игр. Победа в прошлом туре над этим же соперником (1:0) стала третьей подряд в квалификации. В атаке выделяется Эдин Джеко, забивший 4 гола за 15 матчей. За последние 5 встреч боснийцы забили 6 мячей и пропустили всего 4, показывая стабильную игру как в атаке, так и в защите. При этом команда регулярно забивает в официальных матчах, используя стандарты и давление в завершающей трети поля. Несмотря на минимальный счeт в первом матче с Сан-Марино, ожидается, что гости постараются сыграть более результативно во втором круге, чтобы укрепить лидерство в группе.

Факты о командах:

Сан-Марино

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • Занимает последнее место в группе без очков

Босния и Герцеговина

  • Победы в 3 матчах подряд в квалификации
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Уверенное первое место в турнирной таблице

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
07.06.2025
Сан-Марино

Прогноз на матч Сан-Марино – Босния и Герцеговина

На бумаге Сан-Марино не представляет серьeзной угрозы, и Босния обязана брать три очка. Однако первый матч между командами завершился лишь с минимальным счeтом, что может заставить гостей быть собранными с первых минут. Босния играет рационально, не разбрасываясь голами, но уровень соперника позволит действовать смелее. Ожидается победа гостей с преимуществом минимум в два мяча. Возможно, Сан-Марино сможет огрызнуться, но это маловероятно.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Боснии и Герцеговины с форой -1.5 – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Боснии и Герцеговины больше 2 голов – коэффициент 2.10
  • Сан-Марино не забьет – коэффициент 1.75

1.95
Победа Боснии и Герцеговины с форой -1.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Босния и Герцеговина Сан-Марино
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 