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Прогноз на точный счёт матча Босния и Герцеговина – Сан-Марино: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года

06 июня 2025 15:55
Босния и Герцеговина - Сан-Марино
07 июн. 2025, суббота 16:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 3 тур
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7.00
Точный счёт 3:1 в пользу Боснии и Герцеговины
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7 июня на стадионе «Билино Поле» в Зенице сборная Боснии и Герцеговины примет команду Сан-Марино в рамках 3-го тура квалификации к чемпионату мира. Для хозяев это возможность укрепить свои позиции в группе, а для гостей – шанс попытаться удивить и избежать разгрома. Ожидается результативная встреча, в которой один из соперников значительно превосходит другого по классу.

Босния и Герцеговина

Боснийцы начали отборочный турнир с двух побед: минимальной над Румынией (1:0) и домашней над Кипром (2:1). Несмотря на удачный старт, нельзя игнорировать проблемы команды. В последних пяти матчах сборная забила лишь 4 мяча (0.80 в среднем), при этом пропустила 11 (2.20 за игру). Особенно тяжeлыми стали встречи в Лиге наций, где была зафиксирована болезненная неудача от Германии (0:7) и поражение от Венгрии (0:2). Тем не менее, команда набирает форму, забивая уже в трeх матчах подряд, и дома обязана демонстрировать атакующий футбол против очевидного аутсайдера.

Сан-Марино

Сан-Марино, традиционно считающийся одной из самых слабых команд Европы, стартовал с двух поражений – 0:2 от Кипра и 1:5 от Румынии. При этом команда забивает – уже 5 голов в 5 последних матчах (в среднем 1.00), что для нее является положительным сдвигом. Однако оборона по-прежнему остаeтся катастрофической: 11 пропущенных мячей за тот же отрезок, 2.20 в среднем за игру. Сан-Марино пропускает в каждом из последних 7 матчей, и нет оснований полагать, что серия прервется в матче против гораздо более организованного и мотивированного соперника.

Факты о командах

Босния и Герцеговина

  • В последних 5 матчах: 4 забитых, 11 пропущенных
  • В среднем пропускает 2.20 гола за игру
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Сан-Марино

  • В последних 5 матчах: 5 забитых, 11 пропущенных
  • В среднем забивает 1.00 и пропускает 2.20 гола за игру
  • Пропускает в 7 матчах подряд

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
07.06.2025
Сан-Марино

Прогноз на матч

Босния и Герцеговина объективно сильнее по всем параметрам. Несмотря на нестабильность в обороне, они обладают гораздо более высокой скоростью, качеством позиционных атак и уровнем индивидуального мастерства. В домашнем матче против слабейшей команды группы боснийцы наверняка пойдут в атаку с первых минут. Сан-Марино может зацепиться за гол, учитывая ошибки обороны хозяев и свои улучшенные атакующие показатели, но рассчитывать на очки гостям не приходится.

Точный счeт: 3:1 в пользу Боснии и Герцеговины

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу Боснии и Герцеговины – коэффициент 7.00
  • Победа Боснии и Герцеговины с форой (-2) – коэффициент 2.15
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал Боснии и Герцеговины больше 2.5 – коэффициент 1.95

7.00
Точный счёт 3:1 в пользу Боснии и Герцеговины
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Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сан-Марино Босния и Герцеговина
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