Введите больше 2-х символов

Сан-Марино – Кипр: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.83

11 октября 2025 8:17
Сан-Марино - Кипр
12 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 8 тур
1.83
Победа Кипра с форой (-1.5)
12 октября на стадионе «Олимпико ди Серравалле» сборная Сан-Марино сыграет против Кипра в матче 8-го тура квалификации чемпионата мира. Для хозяев это очередная попытка прервать серию поражений, а гости постараются наконец-то вернуть себе уверенность после затянувшейся безвыигрышной полосы.

Сан-Марино

Команда остается одной из самых слабых в европейском футболе. После шести туров у Сан-Марино ноль очков и сразу 31 пропущенный мяч, включая недавние 0:10 от Австрии. При этом команда не опускает руки и старается действовать смелее в атаке – забивала в четырех последних матчах отбора. Никола Нанни – лучший игрок сборной, но без поддержки партнeров его усилий недостаточно. Средняя результативность – 0,2 гола за игру, а показатель пропущенных мячей – почти пять за матч. Основная проблема – катастрофическая игра в обороне, где ошибки совершаются практически в каждом эпизоде.

Кипр

Кипрская сборная набрала всего пять очков и располагается на предпоследнем месте группы, однако команда сохраняет шансы побороться за более высокую позицию. В последнем туре островитяне сыграли вничью с Боснией (2:2), показав неплохой потенциал в атаке. Иоаннис Питтас продолжает быть лидером нападения, забив шесть голов за 17 матчей. Впрочем, защита также не безупречна – девять пропущенных мячей за пять последних встреч. Кипр не выигрывает уже шесть матчей подряд, но всe же выглядит значительно сильнее соперника.

Факты о командах

Сан-Марино

  • Проигрывает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 4,8 гола за игру
  • Забивает в среднем 0,2 гола за матч
  • Пропускает в 12 последних матчах подряд

Кипр

  • Не выигрывает в 6 матчах
  • Пропускает в каждом из последних 6 матчей
  • Средняя результативность – 1,2 гола за игру
  • Среднее количество пропущенных – 1,8 за игру

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (6)
1
Забитых мячей
19
0.17
В среднем за матч
3.17
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  1:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
2 : 0
21.03.2025
Сан-Марино
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
1 : 4
11.06.2024
Кипр
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Сан-Марино
0 : 4
09.09.2019
Кипр
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Кипр
5 : 0
21.03.2019
Сан-Марино
Отборочные матчи к ЧЕ, 14 тур
Кипр
3 : 0
12.09.2007
Сан-Марино
Отборочные матчи к ЧЕ, 12 тур
Сан-Марино
0 : 1
22.08.2007
Кипр
Прогноз на матч Сан-Марино – Кипр

Для Сан-Марино каждая встреча – испытание. Команда будет защищаться большими силами, стараясь не допустить очередного разгрома. Кипр же обязан воспользоваться своим преимуществом в классе и опыте. Гости будут доминировать по владению и создавать моменты через фланговые передачи и стандарты. Сан-Марино, вероятно, сосредоточится на редких контратаках и ударах издалека, но против организованной обороны киприотов рассчитывать на успех сложно. Впрочем, учитывая нестабильность защиты Кипра, хозяева способны хотя бы раз огорчить соперника.

Ожидается матч с территориальным преимуществом Кипра, умеренным количеством голов и минимальными шансами Сан-Марино на очки. Вероятен сухой успех гостей или уверенная победа с разницей в два-три мяча.

Рекомендованные ставки

  • Победа Кипра с форой (-1.5) – коэффициент 1.83
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.70

1.83
Победа Кипра с форой (-1.5)
Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кипр Сан-Марино
