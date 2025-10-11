12 октября на стадионе «Олимпико ди Серравалле» сборная Сан-Марино сыграет против Кипра в матче 8-го тура квалификации чемпионата мира. Для хозяев это очередная попытка прервать серию поражений, а гости постараются наконец-то вернуть себе уверенность после затянувшейся безвыигрышной полосы.

Сан-Марино

Команда остается одной из самых слабых в европейском футболе. После шести туров у Сан-Марино ноль очков и сразу 31 пропущенный мяч, включая недавние 0:10 от Австрии. При этом команда не опускает руки и старается действовать смелее в атаке – забивала в четырех последних матчах отбора. Никола Нанни – лучший игрок сборной, но без поддержки партнeров его усилий недостаточно. Средняя результативность – 0,2 гола за игру, а показатель пропущенных мячей – почти пять за матч. Основная проблема – катастрофическая игра в обороне, где ошибки совершаются практически в каждом эпизоде.

Кипр

Кипрская сборная набрала всего пять очков и располагается на предпоследнем месте группы, однако команда сохраняет шансы побороться за более высокую позицию. В последнем туре островитяне сыграли вничью с Боснией (2:2), показав неплохой потенциал в атаке. Иоаннис Питтас продолжает быть лидером нападения, забив шесть голов за 17 матчей. Впрочем, защита также не безупречна – девять пропущенных мячей за пять последних встреч. Кипр не выигрывает уже шесть матчей подряд, но всe же выглядит значительно сильнее соперника.

Факты о командах

Сан-Марино

Проигрывает в 7 матчах подряд

Пропускает в среднем 4,8 гола за игру

Забивает в среднем 0,2 гола за матч

Пропускает в 12 последних матчах подряд

Кипр

Не выигрывает в 6 матчах

Пропускает в каждом из последних 6 матчей

Средняя результативность – 1,2 гола за игру

Среднее количество пропущенных – 1,8 за игру

Прогноз на матч Сан-Марино – Кипр

Для Сан-Марино каждая встреча – испытание. Команда будет защищаться большими силами, стараясь не допустить очередного разгрома. Кипр же обязан воспользоваться своим преимуществом в классе и опыте. Гости будут доминировать по владению и создавать моменты через фланговые передачи и стандарты. Сан-Марино, вероятно, сосредоточится на редких контратаках и ударах издалека, но против организованной обороны киприотов рассчитывать на успех сложно. Впрочем, учитывая нестабильность защиты Кипра, хозяева способны хотя бы раз огорчить соперника.

Ожидается матч с территориальным преимуществом Кипра, умеренным количеством голов и минимальными шансами Сан-Марино на очки. Вероятен сухой успех гостей или уверенная победа с разницей в два-три мяча.

