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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Кипр - Сан-Марино
Кипр - Сан-Марино: обзор матча 21 марта 2019
Кипр
21.03.2019, четверг, 20:00
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 1 тур
5 : 0
Завершен
Сан-Марино
19'
П. Сотириу (П)
23'
П. Сотириу (П)
26'
Я. Кусулос
31'
Г. Эфрем
56'
К. Лайфис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Сан-Марино
71'
Желтая карточка
М. Палацци
ГОЛ! 5:0!
К. Лайфис
Пас отдал
Г. Эфрем
56'
ГОЛ! 4:0!
Г. Эфрем
Пас отдал
Н. Митидис
31'
ГОЛ! 3:0!
Я. Кусулос
Пас отдал
Г. Эфрем
26'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Сотириу
23'
21'
Желтая карточка
Э. Голинуччи
20'
Желтая карточка
М. Джарди
19'
Желтая карточка
Д. Симончини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Сотириу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
4
Николас Иоанну
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
11
Энтони Георгиу
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
15
Фотис Папулис
ЦФ
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Сан-Марино
23
Элиа Бенедеттини
ВР
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
22
Марчелло Муларони
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Кипр
12
Урко Пардо
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
17
Маргаса
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
19
Лука Ченсони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
2-5-3
1
Панайи
4
Иоанну
8
Кусулос
7
Эфрем
11
Георгиу
4
Деметриу
19
Лайфис
18
Артиматас
10
Митидис
15
Папулис
3
Сотириу
4-3-3
23
Бенедеттини
21
Баттистини
3
Палацци
6
Симончини
5
Чеволи
19
Ринальди
10
Джарди
22
Муларони
9
Нанни
10
Берарди
8
Голинуччи
Остались в запасе
Кипр
Сан-Марино
7
Минас Антониу
ПП
12
Урко Пардо
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
17
Маргаса
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
12
Симоне Бенедеттини
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
19
Лука Ченсони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Франко Варрелла
Остались в запасе
7
Минас Антониу
ПП
12
Урко Пардо
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
17
Маргаса
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Антреас Макрис
ЦФ
Остались в запасе
12
Симоне Бенедеттини
ВР
14
Давиде Чезарини
ЦЗ
23
Андреа Грандони
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
23
Микаэль Баттистини
ЦП
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
19
Лука Ченсони
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
21
Фабио Томаззини
ЦФ
Главный тренер
Ран Бен-Шимон
Главный тренер
Франко Варрелла
Статистика матча Кипр - Сан-Марино
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Фришер
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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