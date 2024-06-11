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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сан-Марино - Кипр
Сан-Марино - Кипр: обзор матча 11 июня 2024
Сан-Марино
11.06.2024, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 4
Завершен
Кипр
45+2'
Я. Сациас
53'
Г. Кастанос
54'
Г. Кастанос
83'
А. Какулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Сан-Марино - Кипр
83'
ГОЛ! 0:4!
А. Какулис
Пас отдал
A. Katsantonis
Замена
М. Витаиоли
️️️️
Н. Нанни
74'
68'
Замена
К. Пилеас
️️️️
G. Malekkidis
63'
Замена
А. Хрисостому
️️️️
Г. Кастанос
62'
Замена
A. Katsantonis
️️️️
И. Питтас
Желтая карточка
М. Чеволи
58'
54'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кастанос
Пас отдал
К. Артиматас
53'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кастанос
Пас отдал
А. Какулис
46'
Замена
️️️️
Я. Сациас
46'
Замена
А. Какулис
️️️️
Л. Лоизу
46'
Замена
Х. Кириаку
️️️️
Д. Шполярич
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Я. Сациас
Пас отдал
Л. Лоизу
Замена
С. Панкотти
️️️️
Ф. Берарди
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
12
Алессандро Този
ЛЗ
6
Данте Росси
ЛЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
10
Филиппо Берарди
ЦФ
9
Никола Нанни
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Кипр
12
Жоэль Малл
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
6
Данило Шполярич
ОП
6
Алекс Гогич
ОП
4
Эктор Киприану
ОП
18
Костакис Артиматас
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
6
Яннис Сациас
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
19
Самуэль Панкотти
ПВ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
4
Павлос Корреа
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
15
Андреас Хрисостому
ЦП
5
Андреас Панайоту
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
12
Ставрос Гавриэль
ПВ
8
A. Katsantonis
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
3-3-2
6
Росси
5
Чеволи
12
Този
2
Д'Аддарио
17
Голинуччи
23
Баттистини
9
Нанни
10
Берарди
1-3-4-2
12
Малл
3
Панайоту
6
Шполярич
6
Гогич
4
Киприану
18
Артиматас
20
Кастанос
6
Сациас
9
Питтас
14
10
Лоизу
10
Берарди
19
Панкотти
19
Панкотти
10
Берарди
9
Нанни
7
Витаиоли
7
Витаиоли
9
Нанни
9
Питтас
8
8
9
Питтас
14
2
Пилеас
2
Пилеас
14
20
Кастанос
15
Хрисостому
15
Хрисостому
20
Кастанос
6
Шполярич
23
Кириаку
23
Кириаку
6
Шполярич
10
Лоизу
11
Какулис
11
Какулис
10
Лоизу
Остались в запасе
Сан-Марино
Кипр
13
Маттео Цаволи
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
1
Костас Панайи
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Андреас Панайоту
ЦП
12
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Симоне Франциози
ПЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Костас Панайи
ВР
13
Деметрис Деметриу
ВР
4
Павлос Корреа
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Андреас Панайоту
ЦП
12
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Сан-Марино - Кипр
1
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
10
Нарушения
17
16
Офсайды
0
1
Сейвы
6
3
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
5
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Ishmael Barbara, Malta
Стадион:
Сан-Марино Стэдиум
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