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Кипр - Сан-Марино
Кипр - Сан-Марино: обзор матча 12 сентября 2007
Кипр
12.09.2007, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ, группа D, 14 тур
3 : 0
Завершен
Сан-Марино
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Личные встречи
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Статистика матча Кипр - Сан-Марино
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0
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0
0
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
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Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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2 : 1
06.10.2026
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4 : 0
03.10.2026
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0 : 3
29.09.2026
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Лига наций, 1 тур
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0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Информация о матче
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