Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сан-Марино - Кипр
Сан-Марино - Кипр: обзор матча 09 сентября 2019
Сан-Марино
09.09.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа I, 6 тур
0 : 4
Завершен
Кипр
39'
Ф. Папулис
75'
К. Артиматас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Кипр
75'
ГОЛ! 0:2!
К. Артиматас
Желтая карточка
М. Витаиоли
72'
39'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Папулис
Пас отдал
П. Сотириу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
12
Симоне Бенедеттини
ВР
23
Андреа Грандони
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
5
Лоренцо Лунадеи
ЦП
17
Алессандро Голинуччи
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
2
Алессандро Д'Аддарио
ЦП
21
Фабио Томаззини
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
10
Филиппо Берарди
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
4
Николас Иоанну
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
15
Фотис Папулис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Сан-Марино
13
Маттео Цаволи
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Кипр
12
Урко Пардо
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
2-4-3
12
Бенедеттини
23
Грандони
6
Симончини
5
Лунадеи
8
Гасперони
2
Д'Аддарио
17
Голинуччи
10
Берарди
7
Витаиоли
21
Томаззини
2-3-2
1
Панайи
4
Иоанну
8
Кусулос
18
Артиматас
23
Кириаку
19
Лайфис
3
Сотириу
15
Папулис
Остались в запасе
Сан-Марино
Кипр
13
Маттео Цаволи
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Главный тренер
Фабрицио Костантини
20
Григорис Кастанос
ЦП
2
Андреас Каро
ЦЗ
12
Урко Пардо
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
13
Маттео Цаволи
ВР
3
Мирко Палацци
ЦЗ
5
Микеле Чеволи
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
22
Марчелло Муларони
ЦП
10
Маттиа Джарди
ЦП
23
Микаэль Баттистини
ЦП
17
Хосе Хирш
ЦФ
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
2
Андреас Каро
ЦЗ
12
Урко Пардо
ВР
0
Гиоргос Василиу
ЦЗ
4
Георгис Меркис
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
6
Михалис Иоанну
ЦП
Главный тренер
Фабрицио Костантини
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Сан-Марино - Кипр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Сан-Марино
Кипр
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Сан-Марино – Беларусь: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Сан-Марино и Беларуси на победу в матче 5 тура
11 ноября
Албания – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Кипр – Черногория: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Кипра и Черногории на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+