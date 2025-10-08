9 октября Австрия примет Сан-Марино в 7-м туре Квалификации ЧМ. Хозяевам нужна уверенная победа; гости идут без очков и с большими проблемами в защите.
Австрия
Австрия набрала ход: четыре победы подряд, 9 забитых и 4 пропущенных в пяти матчах. Марсель Забитцер остаeтся креативным центром атак, команда эффективно действует на флангах и стандартах и будет доминировать с первых минут. Тренер делает ставку на быстрые переходы и высокую плотность в штрафной, что обычно приводит к ранним голам и возможности увеличить разрыв в счeте.
Сан-Марино
Сан-Марино в глубоком кризисе: пять поражений подряд, ноль очков и 19 пропущенных в пяти играх. При скромной атаке гости постараются сыграть компактно и избежать крупного поражения. Иногда Никола Нанни и другие нападающие создают редкие опасные моменты, но их реализация оставляет желать лучшего.
Факты о командах
Австрия
- 4 победы подряд
- В среднем за 5 игр: 1.80 заб., 0.80 проп.
- Забивает в 4 последних матчах
- Сильна на стандартах
Сан-Марино
- 5 поражений подряд
- В среднем за 5 игр: 0.40 заб., 3.80 проп.
- Пропускает в 11 матчах подряд
- Играют компактно и контратакуют
Прогноз на матч Австрия – Сан-Марино
Разрыв в классе говорит в пользу Австрии. Ожидаю доминацию хозяев и много моментов; Сан-Марино едва ли выдержит плотный натиск. Австрия имеет атакующий потенциал и стабильность в обороне, поэтому логично ждать ранних голов и роста разрыва по ходу встречи. Сан-Марино может раз за разом пропускать при активной игре хозяев, редкий гол гостей возможен, но мало вероятен. Ожидаемый счeт в районе 3:0 или 4:0 в пользу Австрии – реалистичный сценарий.
Рекомендованные ставки
- Победа Австрии с форой -2 – кф. 1.95
- Тотал больше 3.5 – кф. 1.90