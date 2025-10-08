Введите ваш ник на сайте
Австрия – Сан-Марино: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.85

08 октября 2025 10:19
Австрия - Сан-Марино
09 окт. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
Перейти в онлайн матча
9 октября Австрия примет Сан-Марино в 7-м туре Квалификации ЧМ. Хозяевам нужна уверенная победа; гости идут без очков и с большими проблемами в защите.

Австрия

Австрия набрала ход: четыре победы подряд, 9 забитых и 4 пропущенных в пяти матчах. Марсель Забитцер остаeтся креативным центром атак, команда эффективно действует на флангах и стандартах и будет доминировать с первых минут. Тренер делает ставку на быстрые переходы и высокую плотность в штрафной, что обычно приводит к ранним голам и возможности увеличить разрыв в счeте.

Сан-Марино

Сан-Марино в глубоком кризисе: пять поражений подряд, ноль очков и 19 пропущенных в пяти играх. При скромной атаке гости постараются сыграть компактно и избежать крупного поражения. Иногда Никола Нанни и другие нападающие создают редкие опасные моменты, но их реализация оставляет желать лучшего.

Факты о командах

Австрия

  • 4 победы подряд
  • В среднем за 5 игр: 1.80 заб., 0.80 проп.
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Сильна на стандартах

Сан-Марино

  • 5 поражений подряд
  • В среднем за 5 игр: 0.40 заб., 3.80 проп.
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • Играют компактно и контратакуют

Прогноз на матч Австрия – Сан-Марино

Разрыв в классе говорит в пользу Австрии. Ожидаю доминацию хозяев и много моментов; Сан-Марино едва ли выдержит плотный натиск. Австрия имеет атакующий потенциал и стабильность в обороне, поэтому логично ждать ранних голов и роста разрыва по ходу встречи. Сан-Марино может раз за разом пропускать при активной игре хозяев, редкий гол гостей возможен, но мало вероятен. Ожидаемый счeт в районе 3:0 или 4:0 в пользу Австрии – реалистичный сценарий.

Рекомендованные ставки

  • Победа Австрии с форой -2 – кф. 1.95
  • Тотал больше 3.5 – кф. 1.90

Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сан-Марино Австрия
Рекомендуем
18+
  18+ 