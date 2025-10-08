9 октября Австрия примет Сан-Марино в 7-м туре Квалификации ЧМ. Хозяевам нужна уверенная победа; гости идут без очков и с большими проблемами в защите.

Австрия

Австрия набрала ход: четыре победы подряд, 9 забитых и 4 пропущенных в пяти матчах. Марсель Забитцер остаeтся креативным центром атак, команда эффективно действует на флангах и стандартах и будет доминировать с первых минут. Тренер делает ставку на быстрые переходы и высокую плотность в штрафной, что обычно приводит к ранним голам и возможности увеличить разрыв в счeте.

Сан-Марино

Сан-Марино в глубоком кризисе: пять поражений подряд, ноль очков и 19 пропущенных в пяти играх. При скромной атаке гости постараются сыграть компактно и избежать крупного поражения. Иногда Никола Нанни и другие нападающие создают редкие опасные моменты, но их реализация оставляет желать лучшего.

Факты о командах

Австрия

4 победы подряд

В среднем за 5 игр: 1.80 заб., 0.80 проп.

Забивает в 4 последних матчах

Сильна на стандартах

Сан-Марино

5 поражений подряд

В среднем за 5 игр: 0.40 заб., 3.80 проп.

Пропускает в 11 матчах подряд

Играют компактно и контратакуют

Прогноз на матч Австрия – Сан-Марино

Разрыв в классе говорит в пользу Австрии. Ожидаю доминацию хозяев и много моментов; Сан-Марино едва ли выдержит плотный натиск. Австрия имеет атакующий потенциал и стабильность в обороне, поэтому логично ждать ранних голов и роста разрыва по ходу встречи. Сан-Марино может раз за разом пропускать при активной игре хозяев, редкий гол гостей возможен, но мало вероятен. Ожидаемый счeт в районе 3:0 или 4:0 в пользу Австрии – реалистичный сценарий.

Рекомендованные ставки