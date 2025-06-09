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Прогноз на точный счёт матча Сан-Марино – Австрия: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года

09 июня 2025 9:45
Сан-Марино - Австрия
10 июн. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 4 тур
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6.50
Точный счёт 3:1 в пользу Австрии
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10 июня на «Стадио Олимпико ди Серравалле» сборная Сан-Марино сыграет с Австрией в рамках 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира. Встреча аутсайдера и фаворита группы обещает стать односторонним матчем, в котором для хозяев важнее избежать крупного поражения, чем бороться за очки.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино занимает последнее место в группе с нулeм очков после трeх туров. Команда проиграла все свои матчи, пропуская в каждом. В недавней встрече с Боснией и Герцеговиной санмаринцы выглядели организованно и проиграли лишь 0:1, однако в предыдущих турах уступили Кипру (0:2) и особенно болезненно – Румынии (1:5). Несмотря на статус аутсайдера, команда иногда находит возможности для гола: 5 забитых мячей в последних 5 матчах – редкий для неe показатель. Алессандро Голинуччи остаeтся ключевым игроком, оформив два гола в 16 матчах. Однако проблем в обороне по-прежнему много: в среднем Сан-Марино пропускает по 2 мяча за игру.

Австрия

Австрийцы уверенно провели матч против Румынии, выиграв 2:1, и продолжают уверенно бороться за прямую путeвку на чемпионат мира. В последних пяти матчах сборная Австрии забила 6 голов (в среднем 1.20 за игру) и пропустила 5 (в среднем 1.00). В то же время команда отличается стабильностью: она забивает в 11 из 13 последних встреч, а Михаэль Грегорич остаeтся главной ударной силой с 9 голами в 16 играх. Нельзя не отметить, что в четырeх последних матчах подряд Австрия пропускает, и даже от не самых грозных соперников.

Факты о командах

Сан-Марино

  • Проиграл 3 матча подряд в квалификации ЧМ.
  • Пропускает в каждом из 8 последних матчей.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.
  • В 5 последних матчах пропустил 10 голов.

Австрия

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей.
  • В среднем забивает 1.20 и пропускает 1.00 гола за игру за последние 5 матчей.
  • Победа над Румынией (2:1) в последнем туре квалификации.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
4
0
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Сан-Марино
0 : 4
10.06.2025
Австрия

Прогноз на матч

Сборная Австрии является безусловным фаворитом этой встречи. Класс, опыт и глубина состава на несколько уровней выше, чем у Сан-Марино. Тем не менее, команда хозяев показывает небольшое, но заметное улучшение в атакующих действиях, особенно если учитывать их результат против Гибралтара и Лихтенштейна в Лиге наций. Австрия, скорее всего, решит всe в первом тайме, но не будет гнаться за разгромом. Хозяева, при благоприятном стечении обстоятельств, могут найти свой момент. Ставка на победу Австрии с комфортным, но не крупным счeтом 3:1 выглядит наиболее реалистичной.

Точный счeт: 3:1 в пользу Австрии

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу Австрии – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.45
  • Индивидуальный тотал Австрии больше 2.5 – коэффициент 1.95

6.50
Точный счёт 3:1 в пользу Австрии
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Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Австрия Сан-Марино
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