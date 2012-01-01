Турниры:
Кубок африканских наций 2021
Кубок африканских наций 2021, группа A
|Матч за 3-е место
|5 февраля, суббота
|22:00
|Буркина-Фасо
|3:3
(3:5)п
|Камерун
|1/2 финала
|2 февраля, среда
|22:00
|Буркина-Фасо
|1:3
|Сенегал
|1/4 финала
|29 января, суббота
|22:00
|Буркина-Фасо
|1:0
|Тунис
|1/8 финала
|23 января, воскресенье
|19:00
|Буркина-Фасо
|1:1
(7:6)п
|Габон
|3 тур
|17 января, понедельник
|19:00
|Буркина-Фасо
|1:1
|Эфиопия
|2 тур
|13 января, четверг
|22:00
|Кабо-Верде
|0:1
|Буркина-Фасо
|1 тур
|9 января, воскресенье
|19:00
|Камерун
|2:1
|Буркина-Фасо