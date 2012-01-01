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    Результаты сборной Буркины Фасо по футболу

    Сайт www.fbfoot.com/
    Тренер Каму Мало
    Турниры:
    Кубок африканских наций 2021
    Матч за 3-е место
    		5 февраля, суббота 22:00 Буркина-Фасо 3:3
    (3:5)п         		Камерун
    1/2 финала
    		2 февраля, среда 22:00 Буркина-Фасо 1:3 Сенегал
    1/4 финала
    		29 января, суббота 22:00 Буркина-Фасо 1:0 Тунис
    1/8 финала
    		23 января, воскресенье 19:00 Буркина-Фасо 1:1
    (7:6)п         		Габон
    Кубок африканских наций 2021, группа A
    3 тур
    		17 января, понедельник 19:00 Буркина-Фасо 1:1 Эфиопия
    2 тур
    		13 января, четверг 22:00 Кабо-Верде 0:1 Буркина-Фасо
    1 тур
    		9 января, воскресенье 19:00 Камерун 2:1 Буркина-Фасо
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