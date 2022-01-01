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Товарищеские матчи. Сборные
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Буркина-Фасо
Состав
Сборная Буркина-Фасо – состав команды
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.fbfoot.com/
Тренер:
Амир Абду
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
25
H.
Буркина-Фасо
Защ
-
16
Конате Х.
Труа
Вра
31
€ 0.4 млн
26
Куасси А.
Лорьян
Защ
21
€ 15 млн
12
Тапсоба Э.
Байер
Защ
27
€ 35 млн
4
Нагало А.
Коньяспор
Защ
23
€ 2.8 млн
18
Уедраого И.
Оденсе
Пол
26
€ 1.2 млн
8
Дусе Л.
Витория Гимараеш
Пол
23
€ 0.5 млн
7
Уаттара Д.
Брентфорд
Нап
24
€ 35 млн
20
Каборе Л.
Хартс
Нап
25
-
11
Буда У.
Сан-Хосе
Нап
26
€ 1.8 млн
21
Ириэ С.
Фрайбург
Нап
21
€ 8 млн
23
Никиема К.
АДО Ден Хааг
Вра
23
€ 0.7 млн
1
Уедраого Ф.
Аль-Хиляль
Вра
29
€ 0.25 млн
22
Загре А.
Утрехт
Защ
24
€ 2 млн
25
H.
Буркина-Фасо
Защ
-
5
Дао С.
Национальный банк Египта
Защ
20
€ 0.2 млн
24
Симпоре С.
Национальный банк Египта
Пол
34
€ 0.2 млн
6
Зуграна М.
МК Алжир
Пол
24
-
20
Сангаре Г.
Ноа
Пол
29
€ 0.8 млн
2
Бассинга А.
Лас-Пальмас
Пол
21
€ 0.2 млн
19
Миноунгу Г.
Колорадо
Нап
24
€ 1.5 млн
15
Тапсоба А.
Радомяк
Нап
25
€ 0.55 млн
29
Каборе М.
Беверен
Нап
19
€ 0.7 млн
13
Конате М.
Ахмат
Нап
28
€ 1 млн
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 6, нападающих: 8
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