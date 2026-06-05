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  • Россия – Буркина-Фасо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Россия – Буркина-Фасо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

5 июня, 18:50
Россия
05.06.2026, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
14' Л. Садулаев 20' А. Миранчук 73' И. Вахания
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Александр Максименко
ВР
4
Данил Круговой
ЛЗ
14
Виктор Мелехин
ЦЗ
2
Евгений Морозов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
8
Наиль Умяров
ОП
20
Лечи Садулаев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
67
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Буркина-Фасо
23
Килиан Никиема
ВР
3
Мохамед Уэдраого
ЛЗ
26
Арсен Куасси
ЛЗ
22
Артур Загре
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Адамо Нагало
ЦЗ
8
Лоан Дусе
ОП
20
Густаво Сангаре
ОП
7
Данго Уаттара
ПВ
19
Георгий Миноунгу
ЛФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Россия
16
Денис Адамов
ВР
23
Антон Митрюшкин
ВР
26
Кирилл Данилов
ЦЗ
30
Илья Вахания
ПЗ
24
Александр Сильянов
ПЗ
29
Максим Петров
ЦП
28
Никита Кривцов
АП
7
Алексей Батраков
АП
18
Матвей Кисляк
АП
27
Иван Обляков
АП
19
Амир Ибрагимов
ЛВ
13
Иван Сергеев
ЦФ
9
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Буркина-Фасо
1
Фарид Уедраого
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
24
Сайду Симпоре
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
6
Мохамед Зуграна
ОП
5
Сирил Дао
ЦП
2
Абубакар Бассинга
ЦП
20
Ландри Каборе
ЛФ
29
Моиз Каборе
ЦФ
11
Уссени Буда
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
21
Сирьак Ириэ
РФ
4-2-1-2-1
1
Максименко
4
Круговой
14
Мелехин
2
Морозов
22
Бевеев
6
Баринов
8
Умяров
20
Садулаев
21
Миранчук
59
Миранчук
67
Глушенков
3-4-1-2
23
Никиема
26
Куасси
12
Тапсоба
4
Нагало
3
Уэдраого
8
Дусе
20
Сангаре
22
Загре
7
Уаттара
13
Конате
19
Миноунгу
2
Морозов
26
Данилов
26
Данилов
2
Морозов
22
Бевеев
30
Вахания
30
Вахания
22
Бевеев
4
Круговой
24
Сильянов
24
Сильянов
4
Круговой
20
Садулаев
29
Петров
29
Петров
20
Садулаев
8
Умяров
18
Кисляк
18
Кисляк
8
Умяров
59
Миранчук
27
Обляков
27
Обляков
59
Миранчук
21
Миранчук
19
Ибрагимов
19
Ибрагимов
21
Миранчук
67
Глушенков
9
Мелкадзе
9
Мелкадзе
67
Глушенков
8
Дусе
24
Симпоре
24
Симпоре
8
Дусе
26
Куасси
2
Бассинга
2
Бассинга
26
Куасси
13
Конате
20
Каборе
20
Каборе
13
Конате
19
Миноунгу
11
Буда
11
Буда
19
Миноунгу
7
Уаттара
15
Тапсоба
15
Тапсоба
7
Уаттара
Остались в запасе
Россия
Буркина-Фасо
16
Денис Адамов
ВР
23
Антон Митрюшкин
ВР
28
Никита Кривцов
АП
7
Алексей Батраков
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Фарид Уедраого
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
18
Исмаила Уедраого
ОП
6
Мохамед Зуграна
ОП
5
Сирил Дао
ЦП
29
Моиз Каборе
ЦФ
21
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Амир Абду
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
23
Антон Митрюшкин
ВР
28
Никита Кривцов
АП
7
Алексей Батраков
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Фарид Уедраого
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
18
Исмаила Уедраого
ОП
6
Мохамед Зуграна
ОП
5
Сирил Дао
ЦП
29
Моиз Каборе
ЦФ
21
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Россия - Буркина-Фасо
1
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
13
Офсайды
2
2
Количество передач
523
346
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию Россия против Буркина-Фасо, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия– Буркина-Фасо

Россия – Буркина-Фасо: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Буркина-Фасо Россия
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