05.06.2026, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Составы команд
Россия
Россия
4-2-1-2-1
1
Максименко
4
Круговой
14
Мелехин
2
Морозов
22
Бевеев
6
Баринов
8
Умяров
20
Садулаев
21
Миранчук
59
Миранчук
67
Глушенков
3-4-1-2
23
Никиема
26
Куасси
12
Тапсоба
4
Нагало
3
Уэдраого
8
Дусе
20
Сангаре
22
Загре
7
Уаттара
13
Конате
19
Миноунгу
2
Морозов
26
Данилов
26
Данилов
2
Морозов
22
Бевеев
30
Вахания
30
Вахания
22
Бевеев
4
Круговой
24
Сильянов
24
Сильянов
4
Круговой
20
Садулаев
29
Петров
29
Петров
20
Садулаев
8
Умяров
18
Кисляк
18
Кисляк
8
Умяров
59
Миранчук
27
Обляков
27
Обляков
59
Миранчук
21
Миранчук
19
Ибрагимов
19
Ибрагимов
21
Миранчук
67
Глушенков
9
Мелкадзе
9
Мелкадзе
67
Глушенков
8
Дусе
24
Симпоре
24
Симпоре
8
Дусе
26
Куасси
2
Бассинга
2
Бассинга
26
Куасси
13
Конате
20
Каборе
20
Каборе
13
Конате
19
Миноунгу
11
Буда
11
Буда
19
Миноунгу
7
Уаттара
15
Тапсоба
15
Тапсоба
7
Уаттара
Остались в запасе
Россия
Буркина-Фасо
16
Денис Адамов
ВР
23
Антон Митрюшкин
ВР
28
Никита Кривцов
АП
7
Алексей Батраков
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
1
Фарид Уедраого
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
18
Исмаила Уедраого
ОП
6
Мохамед Зуграна
ОП
5
Сирил Дао
ЦП
29
Моиз Каборе
ЦФ
21
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Амир Абду
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
23
Антон Митрюшкин
ВР
28
Никита Кривцов
АП
7
Алексей Батраков
АП
13
Иван Сергеев
ЦФ
Остались в запасе
1
Фарид Уедраого
ВР
16
Хиллель Конате
ВР
18
Исмаила Уедраого
ОП
6
Мохамед Зуграна
ОП
5
Сирил Дао
ЦП
29
Моиз Каборе
ЦФ
21
Сирьак Ириэ
РФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Россия - Буркина-Фасо
1
3
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
13
Офсайды
2
2
Количество передач
523
346
Сейвы
2
3
Точность передач %
87
78
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию Россия против Буркина-Фасо, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Россия– Буркина-Фасо
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»