Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Беларусь – Буркина-Фасо: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 3.4

08 июня 2026 8:20
Беларусь - Буркина-Фасо
09 июн. 2026, вторник 19:30 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
3.40
Победа Беларуси
Сделать ставку

9 июня 2026 года в 19:30 сборные Беларуси и Буркина-Фасо сыграют в товарищеском матче.

Беларусь

Беларусь находится в отличной форме: команда побеждает в 3 последних матчах, забивает в 7 последних товарищеских встречах. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче разгром Сирии (4:1). Хозяева явные фавориты.

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо находится в неплохой форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних товарищеских матчей. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр (8 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче поражение от России (0:3). Гости будут стараться, но против Беларуси будет тяжело.

Факты о командах

Беларусь

  • 3 победы подряд
  • За 5 матчей: 1.80 забито, 0.80 пропущено
  • Забивают в 7 последних товарищеских матчах
  • Забивают в 3 последних матчах
  • Разгром Сирии (4:1)

Буркина-Фасо

  • Не проигрывают в 5 из 7 товарищеских матчей
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.40 пропущено
  • Поражение от России (0:3)

Прогноз на матч Беларусь – Буркина-Фасо

Беларусь в отличной форме и играет дома. Буркина-Фасо неплох, но в гостях против такого соперника будет сложно. Хозяева должны побеждать. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа Беларуси – коэффициент 1.60
  • Обе забьют – да

3.40
Победа Беларуси
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Буркина-Фасо Беларусь
Другие прогнозы
07.06.2026
19:30
1.95
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Украина
Обе забьют – да
08.06.2026
21:45
2.40
Товарищеские матчи. Сборные
Нидерланды - Узбекистан
Тотал голов меньше 2.
08.06.2026
22:00
1.45
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер - Мавритания
Нигер не проиграет
08.06.2026
22:10
1.72
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Северная Ирландия
Тотал голов меньше 3.5
09.06.2026
05:00
2.35
Товарищеские матчи. Сборные
Перу - Испания
Тотал голов меньше 2.5
09.06.2026
13:00
1.60
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа - Гонконг
Гонконг не проиграет
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 