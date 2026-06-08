9 июня 2026 года в 19:30 сборные Беларуси и Буркина-Фасо сыграют в товарищеском матче.

Беларусь

Беларусь находится в отличной форме: команда побеждает в 3 последних матчах, забивает в 7 последних товарищеских встречах. Атака стабильна – 1.80 гола в среднем за 5 игр (9 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче разгром Сирии (4:1). Хозяева явные фавориты.

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо находится в неплохой форме: команда не проигрывает в 5 из 7 последних товарищеских матчей. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр (8 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 1.40 в среднем. В прошлом матче поражение от России (0:3). Гости будут стараться, но против Беларуси будет тяжело.

Факты о командах

Беларусь

3 победы подряд

За 5 матчей: 1.80 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 7 последних товарищеских матчах

Забивают в 3 последних матчах

Разгром Сирии (4:1)

Буркина-Фасо

Не проигрывают в 5 из 7 товарищеских матчей

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.40 пропущено

Поражение от России (0:3)

Прогноз на матч Беларусь – Буркина-Фасо

Беларусь в отличной форме и играет дома. Буркина-Фасо неплох, но в гостях против такого соперника будет сложно. Хозяева должны побеждать. Ожидаются голы с обеих сторон.

Рекомендованные ставки