5 июня 2026 года в 20:00 сборные России и Буркина-Фасо сыграют в товарищеском матче.
Россия
Россия – традиционно сильный хозяин: 15 из 16 последних домашних матчей без поражений. Однако атака в последнее время хромает – всего 0.80 гола в среднем за 5 игр (4 гола в 5 матчах). Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом матче поражение от Египта (0:1). Дома Россия должна побеждать, но с такой атакой будет тяжело.
Буркина-Фасо
Буркина-Фасо – крепкий африканский середняк. 5 матчей без поражений в товарищеских встречах, забивают в 5 последних. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.00. В прошлом матче ничья с Гвинеей-Бисау (1:1). Гости умеют забивать и в гостях способны удивить.
Факты о командах
Россия
- Не проигрывают дома в 15 из 16 матчей
- За 5 матчей: 0.80 забито, 1.00 пропущено
- Атака – 4 гола в 5 матчах
- Поражение от Египта (0:1)
Буркина-Фасо
- 5 матчей без поражений в товарищеских встречах
- За 5 матчей: 1.60 забито, 1.00 пропущено
- Забивают в 5 последних товарищеских матчах
- Ничья с Гвинеей-Бисау (1:1)
Прогноз на матч Россия – Буркина-Фасо
Россия дома сильна, но атака буксует. Буркина-Фасо стабильна и забивает регулярно. Скорее всего, гости не проиграют. Голы будут с обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Обе забьют – да – коэффициент 2.25
- Буркина-Фасо не проиграет