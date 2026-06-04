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Россия – Буркина-Фасо: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 2.25

04 июня 2026 8:13
Россия - Буркина-Фасо
05 июн. 2026, пятница 20:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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2.25
Обе забьют – да
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5 июня 2026 года в 20:00 сборные России и Буркина-Фасо сыграют в товарищеском матче.

Россия

Россия – традиционно сильный хозяин: 15 из 16 последних домашних матчей без поражений. Однако атака в последнее время хромает – всего 0.80 гола в среднем за 5 игр (4 гола в 5 матчах). Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом матче поражение от Египта (0:1). Дома Россия должна побеждать, но с такой атакой будет тяжело.

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо – крепкий африканский середняк. 5 матчей без поражений в товарищеских встречах, забивают в 5 последних. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.00. В прошлом матче ничья с Гвинеей-Бисау (1:1). Гости умеют забивать и в гостях способны удивить.

Факты о командах

Россия

  • Не проигрывают дома в 15 из 16 матчей
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.00 пропущено
  • Атака – 4 гола в 5 матчах
  • Поражение от Египта (0:1)

Буркина-Фасо

  • 5 матчей без поражений в товарищеских встречах
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.00 пропущено
  • Забивают в 5 последних товарищеских матчах
  • Ничья с Гвинеей-Бисау (1:1)

Прогноз на матч Россия – Буркина-Фасо

Россия дома сильна, но атака буксует. Буркина-Фасо стабильна и забивает регулярно. Скорее всего, гости не проиграют. Голы будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.25
  • Буркина-Фасо не проиграет

2.25
Обе забьют – да
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Автор: Мещеряков Денис
Товарищеские матчи. Сборные Буркина-Фасо Россия
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