5 июня 2026 года в 20:00 сборные России и Буркина-Фасо сыграют в товарищеском матче.

Россия

Россия – традиционно сильный хозяин: 15 из 16 последних домашних матчей без поражений. Однако атака в последнее время хромает – всего 0.80 гола в среднем за 5 игр (4 гола в 5 матчах). Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом матче поражение от Египта (0:1). Дома Россия должна побеждать, но с такой атакой будет тяжело.

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо – крепкий африканский середняк. 5 матчей без поражений в товарищеских встречах, забивают в 5 последних. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает 1.00. В прошлом матче ничья с Гвинеей-Бисау (1:1). Гости умеют забивать и в гостях способны удивить.

Факты о командах

Россия

Не проигрывают дома в 15 из 16 матчей

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.00 пропущено

Атака – 4 гола в 5 матчах

Поражение от Египта (0:1)

Буркина-Фасо

5 матчей без поражений в товарищеских встречах

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.00 пропущено

Забивают в 5 последних товарищеских матчах

Ничья с Гвинеей-Бисау (1:1)

Прогноз на матч Россия – Буркина-Фасо

Россия дома сильна, но атака буксует. Буркина-Фасо стабильна и забивает регулярно. Скорее всего, гости не проиграют. Голы будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки