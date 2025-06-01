2 июня в рамках товарищеской встречи сборных пройдет матч между командами Туниса и Буркина-Фасо. Обе команды рассматривают эту игру как возможность подготовиться к отборочным матчам. Тунис акцентирует внимание на надежности обороны, тогда как Буркина-Фасо продолжает демонстрировать результативный футбол и уверенность на всех участках поля.

Тунис

Сборная Туниса демонстрирует стабильную игру в защите: команда не пропускает в четырех последних матчах, а в атаке действует умеренно, но эффективно – 7 голов в пяти последних встречах. Главный акцент тренерского штаба делается на структуру игры, организацию в опорной зоне и строгое выполнение оборонительных задач.

На фоне последней победы над Малави (2:0) в квалификации ЧМ, Тунис выглядит готовым противостоять любому сопернику. Однако атакующий потенциал не всегда раскрывается – команда предпочитает играть по счeту и минимизировать риски.

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо уверенно прошла последние три матча, включая победу над Танзанией (2:0) и разгром Джибути (4:1). Команда стабильно забивает – 12 голов за 5 последних матчей – и при этом пропускает редко (в среднем 0.6 гола за игру). Коллектив умеет эффективно реализовывать моменты, а ключевые игроки в атаке находятся в отличной форме.

Важной чертой Буркина-Фасо стало умение адаптироваться под соперника: против более закрытых команд они действуют аккуратно, стараясь выжидать, но при первой же возможности быстро переходят в атаку. Это делает команду непредсказуемой и опасной даже в матчах против оборонительных соперников.

Факты о командах:

Тунис

Не пропускает в 4 последних матчах.

В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр).

Победа над Малави и Либерией без пропущенных мячей.

Буркина-Фасо

Победа в 3 последних матчах.

В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите (последние 5 игр).

Забивает в 7 матчах подряд.

Личные встречи 33% (1) 0% (0) 67% (2) 2 Забитых мячей 3 0.67 В среднем за матч 1 2:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Товарищеские матчи. Сборные, Тунис 2 : 0 Буркина-Фасо Кубок африканских наций, 1/4 финала Буркина-Фасо 1 : 0 Тунис Кубок африканских наций, 1/4 финала Буркина-Фасо 2 : 0 Тунис

Прогноз на матч Тунис – Буркина-Фасо

Матч обещает быть напряжeнным, особенно учитывая силовой и оборонительный стиль Туниса против мобильной и результативной игры Буркина-Фасо. Вероятнее всего, игра пройдет с небольшим количеством моментов, но шансы гостей выглядят предпочтительнее. Однако и Тунис способен сыграть на удержание нужного результата. Исходя из текущей формы, наиболее вероятный сценарий – обмен голами с минимальным перевесом в одну сторону.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: