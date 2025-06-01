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Прогноз на точный счет матча Тунис – Буркина-Фасо: товарищеский матч, 2 июня 2025

01 июня 2025 9:00
Тунис - Буркина-Фасо
02 июн. 2025, понедельник 20:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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6.20
Точный счёт 1:1
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2 июня в рамках товарищеской встречи сборных пройдет матч между командами Туниса и Буркина-Фасо. Обе команды рассматривают эту игру как возможность подготовиться к отборочным матчам. Тунис акцентирует внимание на надежности обороны, тогда как Буркина-Фасо продолжает демонстрировать результативный футбол и уверенность на всех участках поля.

Тунис

Сборная Туниса демонстрирует стабильную игру в защите: команда не пропускает в четырех последних матчах, а в атаке действует умеренно, но эффективно – 7 голов в пяти последних встречах. Главный акцент тренерского штаба делается на структуру игры, организацию в опорной зоне и строгое выполнение оборонительных задач.

На фоне последней победы над Малави (2:0) в квалификации ЧМ, Тунис выглядит готовым противостоять любому сопернику. Однако атакующий потенциал не всегда раскрывается – команда предпочитает играть по счeту и минимизировать риски.

Буркина-Фасо

Буркина-Фасо уверенно прошла последние три матча, включая победу над Танзанией (2:0) и разгром Джибути (4:1). Команда стабильно забивает – 12 голов за 5 последних матчей – и при этом пропускает редко (в среднем 0.6 гола за игру). Коллектив умеет эффективно реализовывать моменты, а ключевые игроки в атаке находятся в отличной форме.

Важной чертой Буркина-Фасо стало умение адаптироваться под соперника: против более закрытых команд они действуют аккуратно, стараясь выжидать, но при первой же возможности быстро переходят в атаку. Это делает команду непредсказуемой и опасной даже в матчах против оборонительных соперников.

Факты о командах:

Тунис

  • Не пропускает в 4 последних матчах.
  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 0.8 – в защите (последние 5 игр).
  • Победа над Малави и Либерией без пропущенных мячей.

Буркина-Фасо

  • Победа в 3 последних матчах.
  • В среднем 2.4 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите (последние 5 игр).
  • Забивает в 7 матчах подряд.

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
2
Забитых мячей
3
0.67
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Тунис
2 : 0
02.06.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Буркина-Фасо
1 : 0
29.01.2022
Тунис
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Буркина-Фасо
2 : 0
28.01.2017
Тунис

Прогноз на матч Тунис – Буркина-Фасо

Матч обещает быть напряжeнным, особенно учитывая силовой и оборонительный стиль Туниса против мобильной и результативной игры Буркина-Фасо. Вероятнее всего, игра пройдет с небольшим количеством моментов, но шансы гостей выглядят предпочтительнее. Однако и Тунис способен сыграть на удержание нужного результата. Исходя из текущей формы, наиболее вероятный сценарий – обмен голами с минимальным перевесом в одну сторону.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Буркина-Фасо больше 0.5 – коэффициент 1.70

6.20
Точный счёт 1:1
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Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Буркина-Фасо Тунис
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