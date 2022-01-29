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Расписание матчей
Кубок Африки
Буркина-Фасо - Тунис
Буркина-Фасо - Тунис: обзор матча 29 января 2022
Буркина-Фасо
29.01.2022, суббота, 22:00
Кубок африканских наций, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Тунис
45+3'
Д. Уаттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Буркина-Фасо - Тунис
Желтая карточка
Х. Банде
88'
84'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Э. Скири
Красная карточка
Д. Уаттара
82'
Желтая карточка
С. Баяла
80'
75'
Замена
И. Жебали
️️️️
С. Жазири
Замена
М. Конате
️️️️
Д. Уаттара
71'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
67'
47'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
46'
Замена
Н. Слити
️️️️
А. Слимане
46'
Замена
А. Маалул
️️️️
У. Хаддади
ГОЛ! 1:0!
Д. Уаттара
Пас отдал
Б. Туре
45'
+3
Желтая карточка
Э. Коффи
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
4
Сумаила Уаттара
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
20
Густаво Сангаре
ОП
24
Адама Гира
ЦП
22
Блати Туре
ЦП
7
Данго Уаттара
ПВ
21
Сирил Баяла
ЦФ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
2
Билел Ифа
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
25
Анис Слимане
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Мондер Кебайер
Буркина-Фасо
1
Абубакар Савадого
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
17
Закария Саного
ЛВ
18
Исмаила Уедраого
ОП
24
Сайду Симпоре
ОП
10
Бертран Траоре
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
26
Али Джемаль
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
8
Хамза Рафья
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Иссам Жебали
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Коффи
4
Уаттара
12
Тапсоба
25
Яго
17
Каборе
20
Сангаре
24
Гира
22
Туре
7
Уаттара
2
Уаттара
21
Баяла
4-1-3-2
22
Бен Саид
20
Дрегер
6
Бронн
15
Хаддади
2
Ифа
17
Скири
25
Слимане
14
Лайдуни
7
Мсакни
10
Хазри
27
Жазири
2
Уаттара
13
Конате
13
Конате
2
Уаттара
15
Хаддади
12
Маалул
12
Маалул
15
Хаддади
25
Слимане
23
Слити
23
Слити
25
Слимане
17
Скири
8
Рафья
8
Рафья
17
Скири
27
Жазири
27
Жебали
27
Жебали
27
Жазири
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Тунис
1
Абубакар Савадого
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
24
Сайду Симпоре
ОП
19
Хассан Банде
ЛВ
17
Закария Саного
ЛВ
10
Бертран Траоре
ПВ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
16
Аймен Дамен
ВР
26
Али Джемаль
ВР
4
Омар Рекик
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Мондер Кебайер
Остались в запасе
1
Абубакар Савадого
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
3
Ула Траоре
ЛЗ
5
Патрик Мало
ЦЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
24
Сайду Симпоре
ОП
19
Хассан Банде
ЛВ
17
Закария Саного
ЛВ
10
Бертран Траоре
ПВ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Остались в запасе
16
Аймен Дамен
ВР
26
Али Джемаль
ВР
4
Омар Рекик
ЦЗ
21
Хамза Маслуси
ЦЗ
18
Гилан Чаалани
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Каму Мало
Главный тренер
Мондер Кебайер
Статистика матча Буркина-Фасо - Тунис
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
Стадион:
Румде Аджия
Где смотреть матч:
Okko
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