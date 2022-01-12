Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мондер Кебайер

    Тренер
    Имя Мондер
    Фамилия Кебайер
    Гражданство Тунис
    Дата рождения 2 апреля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тунис 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.09.2022 Бразилия 5 : 1 Тунис
    • Читайте нас: 
    11